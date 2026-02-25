Detenidos un tarraconense y un reusense por robar catalizadores en la provincia de Castellón

Imagen de archivo de un coche de la Guardia CivilGuardia Civil

Publicado por Efe/ Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 30 y 43 años residentes en Reus y Tarragona como presuntos autores de varios robos de catalizadores cometidos en el 2025 en varias localidades de la provincia de Castellón. Según ha informado el instituto armado, la actuación se enmarca en la operación Catalepsia, desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Vinaròs.

La investigación se inició el mes de junio pasado después de detectarse un incremento de denuncias por la sustracción de catalizadores en vehículos estacionados en la vía pública en varios municipios. Los hechos seguían un patrón similar, hecho que llevó a centralizar las diligencias para intentar identificar a los responsables.

Los detenidos se desplazaban desde las localidades tarraconenses de Reus y Tarragona y utilizaban diferentes vehículos para dificultar su identificación.

Una vez localizaban automóviles estacionados, uno de ellos elevaba el vehículo con un gato hidráulico y cortaba el catalizador con herramientas para metal, mientras el otro realizaba tareas de vigilancia.

Después de cometer los robos, volvían a su provincia de residencia, donde presuntamente daban salida al material sustraído en el mercado ilícito.

Los catalizadores contienen metales preciosos como rodio, paladio o platino, cosa que los convierte en un objetivo habitual de este tipo de delitos por su valor en el reciclaje industrial.

Hasta el momento, la Guardia Civil ha aclarado ocho hechos delictivos cometidos en Vinaròs, Benicarló, Peñíscola, Alcalà de Xivert, Orpesa del Mar y Benicàssim.

Los detenidos han sido puestos a disposición judicial en Tarragona y la investigación continúa abierta, sin que se descarte su posible implicación en otros robos de características similares.