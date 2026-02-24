Tarragona registra un fuerte incremento de cucarachas y roedores durante el 2025

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Las precipitaciones caídas a lo largo del 2025, en algunos puntos de Cataluña fue especialmente lluvioso, y a la vez las temperaturas cálidas del verano motivaron que se dispararan las actuaciones del control de plagas de roedores y cucarachas, según la encuesta de la Asociación de Profesionales de Desinfección y Control de Plagas de Cataluña (ADEPAP).

El estudio concreta que la vigilancia contra cucarachas creció un 81,5% con respecto al 2024 y en un porcentaje similar el de roedores. La organización empresarial recuerda que es el cuarto año consecutivo de crecida de estos trabajos. El análisis concreta que la afectación tiene mayor incidencia en ciudades grandes como Tarragona, Gerona, Barcelona y su área metropolitana.

ADEPAP vincula los resultados del estudio a la climatología del 2025, «un año cálido por todas partes y lluvioso a la mayoría de las comarcas» y eso «favorece la proliferación de insectos en general». La encuesta también precisa un incremento de un 37% anual de la demanda de trabajos en insectos voladores.

Por otra parte, un 33,3% de las compañías encuestadas aumentó la actividad de desinfección de chinches de cama. En cuanto a control de aves, un poco más del 30% de las empresas que respondieron al cuestionario sostiene que crecieron las actuaciones de este servicio. La mitad de aquellas firmas que sí que hicieron control de aves y que aumentaron su actividad en este ámbito, la crecida de actuaciones fue en entre un 10% y un 25%.

El estudio del ADEPAP señala que se enfiló casi a un 40% la demanda de actuaciones de control de legionela. Sin embargo, puntualiza que más del 48,1% de las empresas que han respondido no hacen trabajos de este tipo.

El cuestionario sobre la evolución de esta actividad se ha hecho con compañías de desinfección y control de plagas asociadas a ADEPAP, que agrupa el 30% de las firmas catalanas de salud ambiental. Un 34% de los ochenta de adheridos a la organización han respondido la encuesta, que se hizo del 28 enero al 18 de febrero de este año.