Tarragona instala un centro de reciclaje permanente en la calle Pont i Gol

Ya se ha puesto en funcionamiento en la calle Pont i Gol, a la altura de la comisaría de la Guardia Urbana, un centro de reciclaje permanente que permitirá a los vecinos de Tarragona depositar sus residuos a cualquier hora del día. La consejera de Limpieza, Sonia Orts, ha destacado que «queremos facilitar a la ciudadanía que pueda dejar los residuos siempre que lo necesite, sin restricciones horarias».

En este centro de reciclaje se pueden depositar pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, cables, textil y calzado, cápsulas de café, fluorescentes, bombillas, radiografías, pilas, lámparas, aerosoles, maderas, tóneres, CD's y DVD's, aceite vegetal. En el propio centro de reciclaje hay carteles e información de todos los residuos que se pueden llevar y también hay un código QR que te envía a la web del ayuntamiento donde se puede encontrar más información.

Este centro de reciclaje está disponible en cualquier horario, no está vigilada y por lo tanto no se podrá obtener la reducción de la tasa para el uso de este centro de reciclaje. La consejera ha explicado que «próximamente se instalará una otro centro de reciclaje permanente en la Pl. Imperial Tàrraco y 8 mini centros de reciclaje para acercar también el servicio a los barrios en cualquier horario».

Nuevo contrato centros de reciclaje

El pasado mes de junio se adjudicó el contrato del servicio de centros de reciclaje de Tarragona a la empresa de inserción Formación y Trabajo, por un importe anual de 557.197,40 € al año IVA incluido. Este servicio contempla la gestión del centro de reciclaje fijo situado en el polígono Industrial Riuclar C/Coure, y también el servicio de gestión de los centros de reciclaje móviles. En total 5 centros de reciclaje móviles que se instalan cada día de la semana en diferentes zonas de la ciudad.

Como novedad y resultado de un proceso participativo, los centros de reciclaje móviles están vigilados de forma permanente, de manera que las personas informadoras del servicio de centro de reciclaje atienden a los usuarios/se, los explican el servicio (qué se puede portar y qué no), registran los usos para la reducción del recibo de la basura y evitan que haya sustracciones de residuos, ya que se tenía mucha incidencia de robos de residuos de los centros de reciclaje cuándo no estaban vigiladas.