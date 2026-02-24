Un tarraconense recorrerá 100 km por el desierto del Sáhara en beneficio de Projectr Home Catalunya

Durante el proceso de recuperación de Xavi Moya, la actividad física ha sido clave, especialmente el 'running'.Grano de Arena

El tarraconense Xavi Moya afrontará un reto extraordinario el próximo 4 de abril: correr 100 km en solitario por el desierto del Sáhara marroquí. Con esta acción Moya quiere visibilizar que es posible salir del mundo de las drogas. Todo el dinero recaudado durante su reto irán a Projecte Home Catalunya.

La iniciativa coincide con sus 10 años de recuperación de una adicción. Con este reto, Xavi Moya quiere visibilizar que la recuperación es posible y dar apoyo a las personas que hoy inician este camino. Todos los fondos recaudados se destinarán íntegramente a Projecte Home Catalunya a través de la plataforma Mi grano de Arena.

Xavi Moya, de 51 años, es un tarraconense que hace casi diez años pasó por un momento vital muy difícil, después de años de consumo de drogas que lo llevaron a una situación límite. Esta situación lo hizo tomar conciencia y pedir ayuda profesional.

Durante su proceso de recuperación, la actividad física ha sido clave, especialmente el running. En los inicios, el deporte le resultaba pesado. Hoy día, esta disciplina se ha convertido en una parte esencial de su vida, desde las salidas matinales hasta participaciones en carreras y expediciones internacionales, incluyendo los desiertos del Sáhara y del Gobi, China, los Fiordos Noruegos y numerosos acontecimientos deportivos en todo el mundo.

Esta nueva etapa también lo ha motivado a devolver a la comunidad este regalo que ha recibido en forma de nueva oportunidad, ofreciendo apoyo a personas con problemas de adicciones a través de charlas, entrevistas y colaboraciones con centros de recuperación como mentor experimentado, acompañando y orientando a aquellas personas que inician el difícil camino de la recuperación.

Los fondos recaudados se destinarán a Projecte Home Catalunya, una entidad de referencia en la atención y el apoyo a personas con adicciones y otras conductas de riesgo. Desde hace más de 30 años, ofrece programas de prevención, tratamiento y reinserción social, así como acompañamiento a las familias, con el objetivo de promover la recuperación, la autonomía y la calidad de vida de las personas afectadas.