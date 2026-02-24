El Port de Tarragona moderniza el acceso de Llevant para agilizar el tráfico

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Port de Tarragona pondrá en marcha este miércoles, 25 de febrero, un plan de actuaciones técnicas para renovar y mejorar los equipos de control de accesos de la zona de Llevant. El objetivo principal es reforzar la operativa de este punto estratégico mediante la instalación de una nueva generación de motores, una tecnología que permitirá efectuar más maniobras consecutivas a mayor velocidad y alargar significativamente la vida útil de los equipamientos.

Esta intervención supone el primer paso de un plan de renovación progresivo que se desplegará al resto de accesos del recinto portuario, a medida que los sistemas actuales vayan llegando al final de su ciclo de vida.

Plan de trabajo y afectaciones al tráfico

Para reducir el impacto en la actividad logística diaria, la Autoridad Portuaria ha previsto un cronograma intensivo. Los trabajos empezarán el miércoles 25 de febrero con el cierre total del acceso de Llevant, necesario para llevar a cabo la sustitución de los equipos.

La previsión es que las tareas finalicen al día siguiente, el jueves 26 de febrero. Una vez superadas las pruebas de seguridad y calibración, se restablecerá el servicio habitual. Durante el tiempo que duren las obras, el acceso de Reus funcionará como vía alternativa para la entrada y salida de los vehículos que habitualmente utilizan el acceso de Levante.

Accesos clave para la movilidad portuaria

Esta inversión responde a la necesidad de mantener las infraestructuras del puerto plenamente actualizadas ante el elevado volumen de tráfico registrado. El año 2025, el Poro de Tarragona contabilizó un total de 2.453.583 vehículos, cifra que representa un incremento del 2,1% respecto al año anterior.

Aunque el Eje Transversal se consolida como la principal arteria de acceso, concentrando el 84% del tráfico (2.059.005 vehículos), los accesos de Reus y de Llevant tienen un papel estratégico para la movilidad de vehículos ligeros. Entre los dos canalizaron el 16% restante del flujo el año pasado, con un total de 394.578 vehículos.