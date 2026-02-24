Los hogares de Tarragona destinan el 50,5% de los ingresos a vivienda, alimentación y energía

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Las familias de Tarragona tienen que dedicar más de la mitad de sus ingresos a cubrir los gastos básicos del hogar. Según el III Barómetro ‘Planeta Propietario’ del Grupo Mutua Propietarios, la factura mensual media en la demarcación llega a los 1.192,94 euros, una cifra que representa el 50,5% de los ingresos de los tarraconenses.

Aunque Tarragona es la provincia catalana con el coste mensual más bajo en términos absolutos —por detrás de Barcelona (1.368,97 €), Gerona (1.340,72 €) y Lleida (1.238,35 €)-, el impacto sobre la renta disponible es de los más elevados. Sólo Gerona supera Tarragona en porcentaje de ingresos destinados al hogar, con un 52,9%.

En el detalle de los gastos, el cesto de la compra en Tarragona se sitúa en 429,89 euros mensuales, por debajo de la media catalana. En cambio, el gasto energético (agua, luz y combustible) llega a los 197,57 euros, una cifra claramente superior a la media del conjunto de Cataluña. Con respecto al coste de la vivienda, los tarraconenses destinan por término medio 565,48 euros mensuales, también por debajo de otras demarcaciones, pero con un peso muy significativo en la economía doméstica.

El estudio también apunta que tres de cada diez catalanes tienen dificultades para asumir esta 'factura del hogar'. Una situación especialmente delicada en el caso de personas con ingresos bajos u hogares que dependen de un único salario mínimo, ya que prácticamente tienen que destinar la totalidad de los ingresos netos a cubrir estos gastos básicos.

Delante de este escenario, muchas familias optan por ajustar el gasto cotidiano. La compra de marcas blancas y la reducción de productos frescos emergen como una de las principales estrategias de ahorro, evidenciando como la presión económica impacta directamente en el día a día de los hogares tarraconenses.