Detectan un nuevo nido de avispa asiática en la calle Johann Sebastian Bach de Tarragona

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Un nuevo nido de avispa asiática ha sido localizado en la calle Johann Sebastian Bach de Tarragona, justo delante de las piscinas Tarraco. Según han alertado vecinos de la zona, hace días que se ha notificado su presencia, pero aseguran que todavía no se ha actuado para retirarlo.

El nido corresponde a avispa velutina, conocida como avispa asiática, una especie invasora que en los últimos años ha incrementado su presencia en la demarcación. Su proliferación preocupa tanto por la seguridad de las personas como por el impacto ambiental que genera.

El especialista en el control de esta especie, Rubén Alcázar, ya advertía en una entrevista que la avispa asiática representa un riesgo real. «El principal peligro para las personas son las picaduras, que pueden provocar reacciones graves como choques anafilácticos», explicaba. Aunque para una persona sana una o dos picaduras pueden quedar en inflamación y dolor, el riesgo aumenta en el caso de personas alérgicas, niños o personas mayores.

Más allá del peligro directo, el impacto sobre la biodiversidad es especialmente preocupante. La avispa velutina depreda abejas y otros insectos polinizadores, afectando gravemente a la apicultura y el equilibrio de los ecosistemas. Un solo nido puede eliminar miles de abejas en una temporada.

Alcázar también recuerda que el comportamiento defensivo de esta especie es especialmente agresivo. Cuando se sienten amenazadas, las avispas pueden atacar en grupo, hecho que incrementa el riesgo en caso de acercarse o intentar manipular el nido. Por eso, los expertos recomiendan no intervenir directamente y avisar a los servicios correspondientes.

Según el especialista, «es imposible erradicar la avispa asiática, pero sí que se puede disminuir de manera significativa con actuaciones rápidas y sistemas de control selectivos». En este sentido, la detección precoz y la retirada ágil de los nidos es clave para evitar que el problema se multiplique de cara a los próximos meses.

La presencia de este nuevo nido en una zona urbana y transitada como la calle Johann Sebastian Bach vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de actuar con celeridad ante esta especie invasora, que sigue expandiéndose por el territorio.