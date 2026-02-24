Afectaciones al tráfico por una manifestación en la Imperial Tàrraco

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La manifestación convocada por parte del sindicato CCOO en desacuerdo con el cierre de la empresa Cartonajes Internacional que comportará el cierre de las plantas de producción de Valls y Montblanc, comportará afectaciones de tráfico durante por la mañana del martes.

La movilización está prevista de 10.00 h a 14.00 h, con inicio en la plaza Imperial Tarraco. Durante este intervalo horario se pueden producir cortes de tráfico intermitentes a lo largo del itinerario comprendido entre la plaza Imperial Tarraco y el Hotel Tarraco Park, en la carretera de Valencia, que está donde acabará la movilización reivindicativa.

Ante las afectaciones previstas en la movilidad, se recomienda a la ciudadanía que opte por itinerarios alternativos siempre que sea posible y que circule con prudencia. Aparte, también se pide salir con tiempo suficiente para evitar retrasos y situaciones de tensión.