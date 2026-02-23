Tarragona ciudad lidera la rentabilidad del alquiler en España con un 8,13%

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La rentabilidad bruta del alquiler en España alcanzó en enero de 2026 el 7,09%, lo que supone un incremento de más de un punto porcentual respecto al mismo periodo de 2025, cuando se situaba en el 5,94%. En comparación con diciembre de 2025 (7,02%), el aumento ha sido más moderado, según los datos publicados por la plataforma inmobiliaria pisos.com.

El informe revela que un propietario que adquirió una vivienda tipo de 90 metros cuadrados en España —con un precio medio de 218.340 euros (2.426 euros/m²)— y la destinó al alquiler, obtuvo una renta media mensual de 1.290 euros. Esto se traduce en unos ingresos brutos anuales de 15.487 euros y en una rentabilidad bruta del 7,09%.

Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, explica que el incremento de las rentas responde «a un acusado desequilibrio entre una demanda en crecimiento y una oferta que se reduce de forma continuada». Según el experto, las dificultades de acceso a la compra, junto con factores como la mayor movilidad geográfica, el empleo temporal o los nuevos modelos familiares, están impulsando el alquiler como opción preferente.

Tarragona, la capital española más rentable

El ranking de rentabilidad por capitales de provincia sitúa a Tarragona en primera posición, con un 8,13%. Le siguen Sevilla (7,95%), Jaén (7,38%), Huesca (7,24%) y Ávila (7,12%). También destacan Castellón de la Plana (7,04%), Segovia (7,02%), Murcia (7%), Barcelona (6,99%) y Córdoba (6,95%).

En el extremo opuesto se sitúa Donostia-San Sebastián, con una rentabilidad del 3,84%, seguida de Palma (4,37%), Cádiz (4,57%), Pamplona (4,64%), A Coruña (4,69%), Salamanca (4,73%), Santander (4,88%), Logroño (4,89%), Bilbao (4,9%) y Málaga (4,93%).

La rentabilidad del alquiler en las capitales de provincia.Pisos.com

Según Font, «los retornos más elevados se concentran en aquellos entornos donde el precio de adquisición es más ajustado en relación con las rentas, mientras que las rentabilidades más contenidas suelen darse en ubicaciones con valores de compra elevados, lo que reduce el margen porcentual para el inversor». Pese a las diferencias territoriales, el informe concluye que el alquiler continúa ofreciendo rendimientos competitivos frente a otros productos de inversión, en un contexto de fuerte demanda y oferta limitada.