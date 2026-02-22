Tarragona, única demarcación catalana donde el precio del alquiler bajó el tercer trimestre del 2025

La demarcación de Tarragona ha sido la única de Cataluña donde el precio medio del alquiler ha registrado un descenso durante el tercer trimestre del 2025. Según los datos publicados por el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), el importe medio se ha situado en 595,05 euros mensuales, 1,39 euros menos que entre abril y junio (596,44 euros). Se trata, sin embargo, de una bajada muy leve que contrasta con la tendencia general del país, donde los precios han continuado al alza.

Con respecto al número de contratos, en la demarcación tarraconense se firmaron 2.990 entre julio y septiembre, un 4,7% más que el trimestre anterior. Este dato apunta a un ligero dinamismo del mercado, aunque el volumen de contratos continúa por debajo de los niveles previos a la aplicación del tope de rentas.

El contexto catalán: precios al alza

A escala catalana, el precio medio del alquiler se situó en 876,83 euros durante el tercer trimestre del 2025. Eso supone un incremento del 2,5% respecto del trimestre anterior (854,7 euros) y un 0,9% más en comparación con el primer trimestre del 2024, el último antes de la aplicación del tope de precios.

En las áreas declaradas como tensionadas, el precio medio fue de 894,78 euros, un 2,7% más que en el trimestre anterior. En cambio, en los municipios no tensionados —donde no se aplica la regulación— el precio medio se situó en 617,41 euros, un ligero descenso del 0,8%.

Según el Departamento de Territorio, esta evolución es «coherente» con el sistema de fijación de precios, ya que los nuevos contratos se calculan tomando como referencia los anteriores —firmados hace cinco o siete años— actualizados con el IPC o con el índice correspondiente.

Barcelona, Girona y Lleida suben

Por demarcaciones, Barcelona sigue siendo la más cara, con un precio medio de 969,32 euros, un 2,47% más que el trimestre anterior. En la ciudad de Barcelona, el alquiler medio llegó a los 1.153,11 euros, un 1,5% más que en el trimestre anterior, a pesar de que un 3,3% por debajo del primer trimestre del 2024, antes de la regulación.

En Girona, el precio medio se subió hasta los 696,3 euros (+4,11%), mientras que Lleida registró el incremento porcentual más elevado, del 5,66%, hasta los 530,7 euros.

En número de contratos, Girona fue la única demarcación con una caída trimestral (-8,7%, hasta 2.558 contratos). En cambio, Lleida aumentó un 7,5% (1.542 contratos) y Barcelona un 2,8% (19.872 contratos).

Menos contratos que antes del tope

En total, en Cataluña se firmaron 26.962 contratos durante el tercer trimestre, un 2% más que en el trimestre anterior (26.416). Sin embargo, la cifra queda lejos de los 34.495 contratos registrados el primer trimestre del 2024, antes de la aplicación de la ley estatal de vivienda y la declaración de zonas tensionadas.

El Govern destaca una «tendencia a la moderación» de los precios, con un crecimiento sostenido pero por debajo de la inflación en los municipios regulados. Fuera de estas zonas, en cambio, los importes habrían aumentado un 5,7% por encima de la inflación desde el primer trimestre del 2024.

Los municipios más caros

Entre los municipios con los alquileres más elevados de Cataluña destaca Vilablareix, con una media de 1.627,78 euros mensuales. Lo siguen Alella (1.622,73 euros), Sant Vicenç de Montalt (1.611,27 euros), Sant Just Desvern (1.547,64 euros), Fornells de la Selva (1.540,33 euros) y Sant Cugat del Vallès (1.483,06 euros).