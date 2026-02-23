El baile hablado de 'Sogra i Nora' vuelve a Tarragona con cuatro representaciones para el 8 de marzo

Imagen del año pasado de las actrices de ‘Sogra i Nora’, músicos y otros miembros de la asociación.Cedida

Dames i Vells de Tarragona llenará de sátira y cultura, por segundo año consecutivo, el Día de la mujer trabajadora con la representación del baile hablado de Sogra i Nora. Se trata de una propuesta que la entidad recuperó y representó en marzo del 2025.

Las actuaciones serán el domingo 8 de marzo a las 12 y 13 horas en el paseo de Sant Antoni, delante de la Diputació, y a las 17 y 18 horas en el paseo de las Palmeres, delante del mural feminista. También se hará una representación en la residencia de personas mayores Verge de Mercè, exclusiva para residentes y familiares a las 11 de la mañana.

El baile hablado de Sogra i Nora tiene como eje central del argumento las divergencias entre suegra y nuera y saca a la luz las intimidades de un hogar y los roles que desarrollan sus habitantes y visitantes.

En la edición de este año, Sogra i Nora incorpora nuevos personajes y nuevas tramas al argumento central del baile, con un talante reivindicativo y satírico sobre el papel de la mujer dentro del hogar, la sororidad, la sobrecarga de trabajo, las diferencias salariales entre hombres y mujeres o la transexualidad, entre otros temas.

Sogra i Nora contará este año con trece actrices, una más que el año pasado, con la incorporación de un personaje de nueve años que amplía el abanico generacional del baile, desde los nueve hasta los noventa y seis años.

Sogra i Nora se documenta por primera vez en Tarragona en 1877 y es a partir de un trabajo de la filóloga Eva Rofin que la asociación de Dames i Vells decide apostar por recuperarlo. El trasfondo aleccionador y machista del texto original da paso, a la nueva propuesta, a un texto con un marcado componente social, en el que las mujeres se empoderan y la sororidad toma el protagonismo.

En caso de lluvia, las actuaciones de la mañana se trasladarán al patio central del palacio de la Diputació, y las de la tarde en la Antiga Audiència.