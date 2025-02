Publicado por Oriol Castro Verificado por Creado: Actualizado:

El baile hablado de Sogra y Nora se representaba en Tarragona en el siglo XIX y trataba sobre las intimidades de un hogar y los roles que desarrollaban sus habitantes y visitantes. En la época, era un baile profano que se reía de las mujeres y se dejó de representar en la ciudad. El manuscrito del baile quedó en el Archivo Histórico Archidiocesano de Tarragona y durante años no se supo nada más.

Hasta que en el 2014 Eva a Rofin hizo un trabajo de final de grado, transcribiendo y analizando el texto original del baile tarraconense. Este trabajo despertó el interés de la Asociación del Baile Hablado de Dames i Vells que este año ha decidido llevarlo a escena para el 8 de marzo, el día de la mujer trabajadora.

«Hemos conservado la estructura, pero cambiamos la intención porque ya no hacía gracia de la misma forma», explicó Oriol Grau, director del baile hablado, en el acto de presentación de lo mismo. La obra muestra dinámicas familiares con las cuales todo el mundo se puede identificar y todos los personajes estarán hechos por mujeres. «Tenemos la intención de reivindicar una figura primordial a todas las familias: la abuela que cuida a los padres y los nietos, que no para de trabajar y que se ven muy poco reconocidas», expresó Grau.

El vestuario de los personajes será de la época, pero las situaciones serán de temas actuales. «Hay muchos temas a tratar y hemos tenido que hacer una selección. Por ejemplo, hay un personaje que es el típico doctor que no escucha a las mujeres. No queremos que sea ‘el baile feminista’, pero tiene un aire feminista, como no puede ser de otra forma», añadió al director.

Todas actrices

Las doce actrices que participarán en el baile hablado representan diferentes generaciones. «La más joven tiene 13 años y la mayor tiene 96 y es una abuela de la residencia de Mercè. Nos gusta que haya diversidad y damos papeles a mujeres mayores», expuso Grau.

El resultado final es un baile hablado de 30 minutos de duración y de los cuales se verán cuatro pases al Paseo de las Palmeras el día 8, por la mañana y por la tarde. También se hará un pase exclusivo por los residentes y familiares de Mercè. «Cuando hace diez años acabé mi TFG, tenía el deseo que el baile cobrara vida. Cuando vi los ensayos no me lo creía, fue un gran regalo», expresó Rofin.

Actividad todo el año

La nueva representación nace de la voluntad de la Asociación de Dames i Vells de estar activos todo el año, más allá de las fiestas de Santa Tecla. De hecho, el proyecto lleva sobre la mesa de la asociación desde hace años, pero la pandemia acabó retrasando la escenificación.

«Hemos hecho muchos ensayos, ha sido un proceso más largo del habitual. Hay actrices que se estrenan y hemos trabajado mucho la caracterización para que los personajes que son hombres parezcan hombres», explicó Grau. Así, Tarragona recupera uno de sus bailes hablados y celebra y reivindica a las mujeres.