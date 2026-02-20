Tarragona y Reus, entre las ciudades catalanas con más sin techo

Imagen de archivo de personas sin techo durmiendo en los porches de la calle Merceria.Neus Bertola / ACN

El Síndic de Greuges de Catalunya ha creado una web con datos territorializados sobre el sinhogarismo. El objetivo es reforzar la transparencia, mejorar el conocimiento del fenómeno y contribuir a una toma de decisiones coordinada entre administraciones. La plataforma se basa en los datos presentados recientemente en la Mesa Institucional para el Abordaje del Sinhogarismo y permite consultar información detallada por municipios.

Las cifras se han obtenido mediante cuestionarios enviados a municipios del área metropolitana de Barcelona y a ciudades de más de 20.000 habitantes de todo el territorio. En total, 84 poblaciones, de las cuales sólo han respondido 81. De estas, la que registra más sin hogar es Barcelona, seguida de Badalona, Sabadell, Tarragona y Reus.

La nueva herramienta permite consultar información detallada por municipios, incluyendo número de personas sin hogar, seguimiento de los servicios sociales, datos sociodemográficos, presupuesto y plazas disponibles.

De acuerdo con los resultados obtenidos de las encuestas, la ciudad donde viven más personas sin techo es Barcelona, con 2.117. Badalona ocupa la segunda posición, con 629, y Sabadell la tercera, con 428. Les siguen Reus (319); Tarragona (259); el Prat de Llobregat (251); Terrassa (229); Montcada i Reixac (215); Girona (193); y Vilanova i la Geltrú (158).

Aparte, los datos han indicado que en toda Cataluña hay 429 asentamientos, donde residen 2.502 personas. De nuevo, las poblaciones que cuentan con los asentamientos más numerosos son Barcelona y Badalona, con 535 y 479 respectivamente.

Con respecto al perfil, la edad mayoritaria de las personas que viven en la calle corresponde a individuos de entre 41 y 50 años (1.138) y de 31 a 40 años (1.012). Además, el 86% son hombres y el 50% son ciudadanos de fuera de la Unión Europea.

Según el Síndico de Agravios, la creación de esta web responde al compromiso adquirido en el primer encuentro de la Mesa, en la que representantes del Gobierno, ayuntamientos y entidades del tercer sector coincidieron en la necesidad de un acuerdo de país para abordar el sinhogarismo de manera estructural y coordinada.

La plataforma quiere convertirse en una herramienta de apoyo para los cinco grupos de trabajo constituidos con el objetivo de elaborar propuestas concretas, garantizar una gobernanza compartida y ofrecer una respuesta armonizada por todo el territorio. También permite analizar el fenómeno de manera comparativa y evolutiva, favoreciendo la toma de decisiones informada por parte de las administraciones y las entidades implicadas.