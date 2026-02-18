El Ayuntamiento aportará 392.000 euros a la EMT para la bonificación del 50% en los abonos

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona hará una aportación de 392.703,30 euros a la Empresa Municipal de Transports (EMT) para poder mantener la bonificación del 50% en los abonos durante todo en el 2026. El consejo plenario aprobará este viernes uno modificativo de crédito que incluye esta consignación económica para garantizar la continuidad de este descuento.

El consistorio asumirá el 30% del coste que supondrá esta rebaja, mientras que el 20% restante será financiado por el Gobierno de España. El pasado 27 de enero, el Congreso de los Diputados convalidó el Real decreto ley 17/2025, que garantiza la continuidad de las ayudas a personas usuarias y operadores del servicio de transporte público. La principal novedad de este año es que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se hace cargo directamente de 20% de la bonificación sin exigir cofinanciamiento adicional a las entidades locales.

«Antes era obligatorio que el Ayuntamiento pusiera su parte», explica la consejera municipal de Hacienda y Servicios Internos, Isabel Mascaró, quién remarca que «ahora es optativo y, aún así, lo hacemos voluntariamente». Desde la EMT, destacan que este 2026 se congelan los precios de todos los tipos de títulos multiviaje por séptimo año consecutivo, asumiendo el sobrecoste que supondría repercutir el incremento del IPC.

«Estamos demostrando que, cuando hay voluntad, hay resultados concretos para mejorar el día a día de los tarraconenses y tarraconenses», afirma la presidenta de la empresa municipal y consejera de Movilidad, Sonia Orts. En este sentido, el edil señala que «queremos mantener el descuento del 50% en los abonos porque creemos firmemente que el transporte público tiene que ser una herramienta de cohesión social».

Por otra parte, el gobierno municipal ha recordado que la EMT se encuentra inmersa en un proceso de renovación de la flota. Entre el 2024 y 2027, se incorporarán 33 autobuses, con una inversión próxima a los 12 millones de euros. En los presupuestos del 2026, ya hay reservada una partida de 1,3 millones de euros para la adquisición de 13 autocares, tres de los cuales serán articulados. Todo eso, se produce en un contexto de constante crecimiento de usuarios al transporte público municipal. Tarragona cerró en el 2025 con más de 12,5 millones de pasajeros superando los 11,7 millones registrados durante el año anterior.

El portavoz de En Comú Podem, Jordi Collado, ha celebrado que se mantenga la bonificación en los abonos, ya que fue uno de los acuerdos entre la formación morada y el ejecutivo socialista para la aprobación de las cuentas del 2026. «Mantener el precio del bus es justicia social en un contexto de inflación: garantiza un transporte asequible y protege a las personas que dependen», dice el consejero, quién remarca que «tarifas estables fomentan el uso del servicio, reducen desigualdades e impulsan una movilidad más sostenible». «Es una decisión de política útil que mejora la equidad, la calidad de vida y la cohesión urbana», añade.

Otras partidas relevantes

Más allá de la aportación económica a la EMT, el modificativo de crédito que se debatirá el viernes incluye también otras partidas relevantes, como 60.000 euros para el Plan de Usos de la Part Alta, 75.000 euros para la instalación de elementos reductores de velocidad o 60.000 euros para mediación y acción cultural comunitaria. Estas inversiones se financiarán con ahorros acumulados del capítulo 1 —en lo referente a gastos de personal— de los presupuestos del 2025 Además, se suma una dotación de 158.181,34 euros que inicialmente habían sido destinados al Instituto Municipal de Servicios Sociales, y que ahora se utilizarán para cubrir otras necesidades.