Tarragona activará 60.000 euros para el Plan de Usos de la Part Alta

El Ayuntamiento de Tarragona dará un paso adelante en la regulación de la actividad comercial y económica de la Part Alta con la activación de 60.000 euros para la redacción del Plan de Usos. Esta partida está incluida en el 13.º modificativo de crédito del presupuesto municipal del 2026, que pasará este miércoles por la comisión de Hacienda.

Los vecinos del casco antiguo de la ciudad han denunciado, en repetidas ocasiones, el proceso de «gentrificación» que ha sufrido el barrio estos últimos años con la desaparición continuada de los comercios de proximidad y la sustitución progresiva de las viviendas residenciales por pisos turísticos. En este contexto, la elaboración del Plan de Usos se presenta como una herramienta clave para frenar esta dinámica y establecer criterios claros sobre qué tipo de actividad se puede desarrollar en cada espacio del centro histórico.

El objetivo principal será garantizar el equilibrio entre la presencia de los turistas y las necesidades de los vecinos. En la comisión de este miércoles, el gobierno municipal contará, como mínimo, con el apoyo de Junts per Catalunya y En Comú Podem para elevar el modificativo de crédito al consejo plenario. Ambos partidos reivindican que esta partida es fruto de sus respectivos acuerdos presupuestarios con el ejecutivo socialista.

Defensa de los pactos

En el capítulo de inversiones de las cuentas de este 2026, hay 85.000 euros para la redacción del Plan de Usos de la Part Alta, la Part Baixa y el Serrallo, a raíz del pacto entre el PSC y JxCat. Los juntaires aseguran que apuntan que este dinero se destinará, finalmente, para la Part Baixa, mientras que los 60.000 euros del nueve modificativo de crédito serán para la Part Alta. «Nadie más que Juntos ha batallado y conseguido esta partida», remarca el portavoz del grupo soberanista, Jordi Sendra.

«La Part Alta tiene que ser un barrio para vivir allí. Tiene que convivir con el turismo, pero tiene que proteger el vecindario y evitar la expulsión residencial», afirma el edil, quien apunta que el primer paso tiene que ser la elaboración de una «diagnosis rigurosa de la realidad actual» del barrio. Después de abrir un «proceso de participación con el vecindario», Sendra insta a elaborar el Plan de Usos «con el departamento de Urbanismo y alineado con el nuevo POUM».

Desde de ECP, aseguran ya pactaron 40.000 euros con el PSC en los presupuestos del 2024 para elaborar el Plan de Usos, aunque el gobierno le acabó dando otro uso. Desde entonces, han seguido insistiendo en la necesidad de hacerlo. «Bienvenidos todos los partidos que se han ido sumando, pero hay que aclarar que regular no es una cuestión de esencialismo, sino de recuperar el barrio para la gente que vive allí», remarca el portavoz de la formación morada, Jordi Collado. «La prioridad tiene que ser clara: servicios para que los vecinos puedan vivir allí. Ya basta de favorecer sólo el turismo», dice el consejero, quien critica que «el gobierno llega arrastrando los pies y sin suficiente determinación».