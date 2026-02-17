Normalizada la situación en la AP-7 en Tarragona después de las retenciones kilométricas de ayer

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La circulación en la AP-7 a su paso por Tarragona se encuentra normalizada. Durante el día de ayer se produjeron retenciones kilométricas por las obras de asfaltado de la vía.

Las tareas se iniciaron a primera hora de la mañana e, inicialmente, se produjeron colas de unos cuatro kilómetros que llegaron a convertirse en siete kilómetros de retenciones. Este martes por la mañana, la vía ya no contaba con ningún tipo de afectación en la circulación.