Retenciones kilométricas en la AP-7 en Tarragona por unas obras de asfaltado

Cortada la C-35 en la Roca del Vallès en sentido Barcelona por un camión volcado

Imagen de las retenciones en Tarragona por unas obras de asfaltado.Tráfico

Redacció ACN

La AP-7 en el término municipal de Tarragona cuenta con un solo carril abierto en sentido Cambrils a causa de unas obras para asfaltar la calzada. Eso provoca retenciones de unos cuatro kilómetros donde se circula con lentitud.

Además, en Cataluña también está cortada la C-35 en la Roca del Vallès en sentido Barcelona por un camión volcado. Tal como ha informado el Servei Català de Trànsit este lunes por la mañana, se hacen desvíos por la salida de Cardedeu.

