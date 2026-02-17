La mejor gastronomía estatal se celebra en Tarragona con los Soles Guía Repsol

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

La mejor gastronomía estatal se dio cita ayer en Tarragona. La gala de los Soles Guía Repsol, que se celebró por la noche en el Palacio de Congresos, reunió a los chefs de los mejores restaurantes de España en un gran acontecimiento que evidenció el gran momento del sector en nuestra casa. En la edición de este año, que por primera vez llega a Cataluña, se han sumado 83 nuevos establecimientos a los reconocimientos.

«Guía Repsol tiene todo el año puesto el radar de los restaurantes que mezclan inteligencia e intuición y los busca proactivamente por todo el territorio porque seguimos probando cosas nuevas. Lqs tendencias ‘gastro’ evolucionan cada año y en esta edición 2026 la fusión entre diferentes regiones de España sustituye a las influencias más exóticas, que tanto tiempo han prevalecido en los restaurantes», explicó María Ritter, directora de Guía Repsol. En la edición de este año se ha contado con cerca de setenta inspectores, perfectos conocedores de la oferta gastronómica de cada una de sus regiones y que llegan hasta cada rincón de todas las comunidades autónomas. Han participado abogados, diseñadoras, periodistas, catedráticas, publicistas, músicos, economistas, psicólogos, galeristas y médicos. «Guía Repsol se distingue desde hace décadas por estar enganchada a la calle, detectando tendencias, reconociendo tanto a los que llevan toda una vida defendiendo un proyecto culinario como los que llegan con una mirada fresca y transformadora», aseguró Antonio Brufau, presidente de Repsol.

«Jornada histórica»

La celebración se ha alargado en los últimos días, con acontecimientos tanto en Tarragona como en Reus. Ayer por la mañana, la AEHT también organizó un desayuno con el sector empresarial en el Circo Romano que contó con diferentes ponencias. La asociación lo destacó como una «jornada histórica» y un «honor» para el territorio. En el Palau, cerca de 150 cocineros, entre los nuevos Soles y los Tres Soles veteranos, subieron al escenario en el acto presentado por Lorena Castell y Jorge Ponce.

A la gala también asistió el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper. «Cataluña es hoy el territorio con más restaurantes con Soles de la Guía Repsol en todo el Estado, y eso no es un liderazgo numérico. Es el resultado de una manera de entender la gastronomía basada en el respeto por la tradición, la excelencia del producto y la capacidad constante de reinventarse. La celebración de la Gala de los Soles Guía Repsol en la Costa Daurada, coincidiendo con la distinción de Cataluña Región Mundial de la Gastronomía, supone un nuevo aval al excelente momento que vive la gastronomía catalana y el alto nivel de su cocina», defendió Sàmper. La de ayer fue la octava Gala de los Soles Guía Repsol.

Por su parte, la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, afirmó que «para la Costa Daurada y las Terres de l'Ebre acoger la pre-gala y la gala de los Soles Guía Repsol y los Soletes representa una oportunidad única de mostrarnos como una potencia gastronómicas de primer nivel, por la cantidad, calidad y diversidad de productos agroalimentarios y de establecimientos de restauración». También se dieron a conocer las nuevos Tres Soles de la edición: ‘ATafona’, ‘Ramón Freixa Atelier’ y ‘Voro’, ejemplos de la diversidad culinaria estatal.

Vuelve el proceso artesanal

Según explicaron desde la organización, en las cartas hay un regreso a los procesos artesanales de antes, como la elaboración de embutidos propios, que no para de contagiarse, así como el predominio de las verduras trabajadas como plato principal que se han convertido en protagonistas. Con respecto a técnicas, las brasas «están imparables» después de dar el salto de los asadores tradicionales a las cocinas urbanitas. Brufau destacó que «Tarragona tiene una energía especial» y la capacidad de unir industria y turismo, y también se reivindicó la futura organización del primer congreso internacional del romesco en la ciudad. También destacaron el auge de las barras ‘gastro’ y de los menús cortos, más dinámicos por todas partes, como una evolución clara del sector.

Los nuevos Soles Guía Repsol en Tarragona

Cervus , Reus

El restaurante Cervus , situado en el Raval de Jesús de Reus , ha sido reconocido con su primer Sol Repsol en la Gala celebrada este lunes en Tarragona, que ha reunido a los chefs más destacados de Cataluña y de España. Este galardón refleja el creciente prestigio del establecimiento y el trabajo de sus propietarios, Lucía Fernández y Nil Bono , que suman 20 años de experiencia en restaurantes con Estrellas Michelin .



Cervus combina la cocina catalana con influencias andaluzas y toques franceses, reflejando las raíces de sus propietarios, ya que Nil nació en Cataluña y Lucía en Andalucía. La propuesta culinaria busca un equilibrio entre tradición y creatividad, defendiendo los sabores locales y dando protagonismo a productos frescos y de temporada.

​

​ Quintaforca , Nulles

Nulles , un pequeño municipio del Alt Camp de sólo 556 habitantes, se ha convertido en protagonista gastronómico al conseguir su primer Sol Repsol en la Gala celebrada en Tarragona. El restaurante QuintaForca , referente de cocina ecológica y de proximidad, ha sido reconocido por su propuesta basada en productos locales, sostenibles y de temporada.



El establecimiento está liderado por Xavier Fabra y Mercè Cabestany , que han desarrollado una cocina que combina tradición y modernidad, cuidando al máximo los productos y destacando la calidad de cada ingrediente. Su filosofía Slow Food se refleja en cada plato, mostrando la riqueza del territorio y respetando los ritmos de la naturaleza.

¿Qué quiere decir cada Sol? Un 3 Soles Guia Repsol es el destino final del viaje. Donde percibes sólo entrar que será una experiencia única. Cocina que profundiza en el conocimiento y no pierde nunca el nervio para superarse en cada servicio y ofrecer su mejor versión. Trabajo de tú a tú con los productores en la definición de materias primas. Bodega excepcional y sala siempre alerta. Mientras que un 2 Soles Guia Repsol es un lugar que sobresale por desarrollar un concepto donde la cocina muestra la madurez, el potencial y la ambición para seguir evolucionando. Despunta por su dominio de la técnica y la búsqueda de las mejores materias primas. Por último, un 1 Sol Guía Repsol es aquel que recomendarías a un amigo y al que ya estás pensando en volver un montón de veces. Es premisa la calidad del producto y la intención de elaborar una cocina honesta y coherente que irá creciendo. Tiene un servicio atento.