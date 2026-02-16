La Gala de los Soles Repsol arranca con un desayuno con el sector empresarial en Tarragona

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Tarragona vive hoy una jornada histórica con la celebración de la Gala de los Soles Repsol, una de las citas más relevantes del panorama gastronómico estatal. En este contexto, la Guía Repsol ha querido ir más allá del acto de entrega de los galardones y abrir el acontecimiento al conjunto del sector empresarial del territorio. Con esta voluntad, y en coordinación con la Federación AEHT, se ha organizado un encuentro con empresarios y profesionales de la hostelería de la provincia.

El acto, celebrado en el emblemático Circo Romano de Tarragona, ha reunido numerosos miembros de la junta de la Federación AEHT, una amplia representación de integrantes de su Consejo de Expertos así como de empresarios y empresarias del sector de la hostelería.

El acto ha contado con la participación de Ángel León, el «chef del mar», distinguido con 3 Soles Repsol y el Sol Sostenible por su restaurante Aponiente, que ha aportado una visión inspiradora sobre sostenibilidad, innovación y transformación gastronómica. También han intervenido María Ritter, directora de la Guía Repsol y Verónica Buelga, directora de marketing de Repsol, que han subrayado el valor estratégico del sector y las oportunidades que se abren para el territorio. Por último, la intervención de Francesc Pintado, presidente de la Federación AEHT, ha puesto de relieve el papel esencial de la restauración y el alojamiento en el desarrollo económico y social de la provincia.

Con esta iniciativa coordinada con la AEHT, la Guía Repsol ha mostrado la sensibilidad de acercarse también a los restauradores y empresarios que, a pesar de no ser galardonados en esta edición, forman parte esencial del tejido gastronómico y económico del territorio. La Gala, así, se convierte no sólo en un reconocimiento a la excelencia, sino también en una oportunidad para hacer red, generar sinergias y fortalecer la comunidad profesional.

Con iniciativas como este encuentro, la Federación AEHT reafirma su compromiso de seguir trabajando para que la gastronomía sea reconocida como un activo estratégico imprescindible para el presente y futuro de la provincia.