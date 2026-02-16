Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han denunciado a ocho personas de entre 18 y 35 años por haber participado activamente en la pelea campal antes del Nàstic-Betis Deportivo. La policía catalana, que contaba con miembros de la Unidad de Seguridad Ciudadana y de los ARRO desplegados por la ciudad, identificaron, en un primer momento, a cinco personas en la Vía Augusta.

Este fueron identificados y denunciados en base a la ley del deporte por haber participado en la pelea, que se produjo en la zona del Arrebatamiento. A uno de ellos, de 27 años, también se le intervino una bengala.

Minutos más tarde, los agentes detectaron una furgoneta estacionada en el arcén en la Vía Augusta, donde había ocho personas. Cinco de ellos eran los identificados un rato antes. Por eso identificaron al resto de personas que también fueron denunciadas en base a la ley del deporte.

Los mossos también registraron el vehículo y localizaron más bengalas, pasa montañas y roba, que se habrían cambiado después del incidente para evitar ser identificados.

La policía autonómica abrió diligencias penales a las ocho personas por un presunto delito de pelea tumultuaria y desórdenes públicos. Los Mossos d'Esquadra confirman que los identificados no forman parte de la afición grana, aunque tampoco pueden confirmar que sean de la afición bética. Además, aseguran que no han recibido ninguna denuncia por la pelea y que ninguna persona resultó herida de gravedad.

En los vídeos colgados en las redes sociales por los testigos se puede ver un grupo numeroso tirando sillas, bengalas y pegando golpes de puños en el Parque de las Lletres Catalanes de l'Arrabassada una hora y media antes del inicio del partido.