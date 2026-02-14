Batalla campal antes del Nàstic-Betis Deportivo

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Batalla campal en el Vall de l'Arrabassada antes del Nàstic-Betis. Un grupo de personas han protagonizado una lucha donde han volado sillas, bengalas y golpes de puños en el Parque de las Letras Catalanas de l'Arrabassada una hora y media antes del inicio del partido.

Según testigos, se han visto involucradas personas de las dos aficiones en una gran batalla que ha acabado con la actuación de la Guardia Urbana de Tarragona y Mossos d'Esquadra, que han identificado a cinco personas.