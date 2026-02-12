La empresa de Tarragona que gasta 56.000 euros en escoltas para proteger a sus trabajadores

La Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (Ematsa) ha adjudicado un contrato de más de 56.000 euros para reforzar la seguridad de sus trabajadores mediante un servicio de escolta privada durante determinadas intervenciones en la vía pública.

La medida responde a episodios de tensión detectados en actuaciones como cortes de suministro por impago o la retirada de conexiones irregulares. Aunque no se han producido agresiones físicas, la compañía considera necesario adoptar medidas preventivas para evitar posibles conflictos.

El contrato, con un presupuesto base de 56.573,79 euros (IVA incluido), tendrá una duración de dos años y contempla la presencia de dos escoltas durante cinco horas diarias en aquellas intervenciones consideradas sensibles.

Además del acompañamiento en la calle, el servicio incluye vigilancia estática en las oficinas de atención al público situadas en la Muntanyeta, en el barrio de Sant Pere i Sant Pau, donde la empresa ha detectado un aumento de la conflictividad tras determinadas actuaciones.

Desde Ematsa señalan que la presencia de seguridad privada tiene un efecto disuasorio y que el operativo se coordina con el Departamento de Interior y los cuerpos policiales cuando es necesario.

La empresa recuerda, asimismo, que en situaciones de vulnerabilidad económica existen mecanismos para garantizar el acceso al agua, como bonificaciones en la tarifa y un Fondo Social dotado con 150.000 euros, ampliable en función de las necesidades.