Del diseño a la rua: así se prepara el Carnaval tarraconense

Imagen del taller de costura de la comparsa Urban Style, donde se acaban de confeccionar los últimos disfraces. Una de las integrantes se prueba su disfraz mientras se hacen los últimos retoques.

El Carnaval ya ha arrancado en Tarragona y la ciudad se prepara para sus días más intensos, pero lo que el público ve en forma de música, baile y resplandor es el resultado de un trabajo que no se concentra en una semana, sino que se extiende durante meses en talleres, reuniones y horas de ensayo. «Decidimos la temática durante la edición anterior, hace casi un año. Descansamos unos quince días y ya nos pusimos a trabajar en el nuevo diseño», explica Laura Pérez, presidenta de Som i Serem.

Este año la comparsa se ha inspirado en la India, una propuesta que, de momento, ya se ha llevado el primer premio de la Disfressa d'Or. «Ha sido uno de los retos mayores. Recrear el Taj Mahal no es nada fácil, y este año hemos trabajado con madera en vez de porexpán. El resto de elementos los hemos elaborado con impresoras 3D, cosa que tampoco habíamos hecho nunca» detalla.

Han confeccionado 110 disfraces y, por una vez, con margen. «Probablemente es el año que mejor lo hemos gestionado. Hace días que tenemos todos los trajes acabados, y eso normalmente no pasa. Empezar tan pronto nos ha ayudado mucho», asegura.

La logística, sin embargo, es inmensa: conseguir grupos electrógenos, coordinar talleres y ensayos, comprar telas, y sufrir para que el material no quede parado a la aduana. «Todo implica muchísimo trabajo invisible, pero al final todo vale la pena», afirma Pérez. Hace 14 años que está al frente de una comparsa con 35 años de trayectoria. «Cada Carnaval es un mundo, nunca paras de aprender», señala.

Aprender es también la palabra que mejor define el momento de La Unió (ACUAE), que afronta su segundo Carnaval. Este año presentan Entre costuras, una propuesta que rinde homenaje al trabajo de confección que hay detrás de cada comparsa. Tres de los diseños han sido relativamente ágiles, pero el cuarto los ha hecho ir a contrarreloj hasta hace justo una semana.

«Hemos tenido que probar muchas opciones hasta encontrar la idea definitiva», reconoce Raquel Cosano, responsable de la agrupación. Del primer año han extraído aprendizajes importantes, sobre todo a nivel organizativo. «Gestionar la gente y toda la documentación lo llevamos mucho más ordenado. Hemos aprendido a aprovechar mejor los materiales y a planificar los tiempos», explica. Sin embargo, admite que la experiencia no garantiza nada. «El Carnaval no es una ciencia exacta, cada año te sorprende», apunta.

Carnaval real

Para Urban Style, este Carnaval se vive de una manera completamente diferente. Este año forman parte del reinado como Concubí, un hecho que cambia considerablemente la manera de afrontar la fiesta. «No te juzgan ni entras en concurso, y eso te permite ir más relajado con algunas cosas. No tienes que sufrir porque una estructura no entre en el escenario o porque el jurado penalice un error técnico», explica Mireia Samper, su responsable.

Pero la intensidad no disminuye, sino que se transforma. «Un reinado quiere decir participar en casi todos los actos, no dormir durante más de una semana y tener una autoexigencia muy alta porque quieres que la gente disfrute», asegura. La temática de este año gira en torno a Michael Jackson. «Somos una escuela de danza urbana y todos hemos crecido bailando con su música. Forma parte de nuestra esencia», defensa Samper.

Así, la propuesta les permite explotar la vertiente más coreográfica, con cuatro vestuarios inspirados en momentos icónicos de la trayectoria del artista. Encaramos el reinado con muchísima ilusión. Conseguir una segunda posición en la Disfressa y la Rua el primer año concursando como Urban no es fácil, así que también lo vivimos con orgullo», afirma Samper.