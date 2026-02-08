La comparsa Som i Serem, con temática india, es la ganadora de la Disfressa d'Or 2026

La comparsa Som i Serem a la Disfressa d'Or de Tarragona, este domingo en la CaixaBank Tarraco Arena, recibiendo el premio ganador. Marc Colilla

La comparsa Som i Serem es la ganadora de esta edición de la Disfressa d'Or 2026. La comparsa ha conseguido el apoyo del jurado con su propuesta inspirada en la India. El segundo premio ha sido para la comparsa Aerodance, bajo el título Sortilega.

La gala, que ha sido todo un éxito, ha estado presentada por el periodista Guillem Estadella y la artista Gemma Polo, y se ha convertido, como cada año, en un espectáculo plenamente completo. Las 14 comparsas participantes lo han dado todo, con coreografías, elementos decorativos y disfraces de alto nivel, en su regreso a la TAP, ahora CaixaBank Tarraco Arena, que además se ha llenado un año más con más de 3.000 entradas vendidas.

Las comparsas participantes en el Disfraz de Oro de este año han sido Disc 45, Aerodance, Spectrum, Fotem-li canya, Colours Fantasy, Golden Time, Colla la Bota, Carmelites, Artífex, Som i Serem, Amics de la Part Alta, Magic Dansa y La Ballaruga.