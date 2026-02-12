Se buscan solteros en Tarragona: organizan un evento de citas en directo por San Valentín

El evento incluirá juegos, retos y actividades pensadas para romper el hielo y favorecer la interacción entre los asistentes.Cedida

Tarragona acogerá un evento de citas en directo dirigido a solteros y solteras que quieran conocer gente de forma espontánea. La iniciativa se celebrará este viernes 13 de febrero a las 18.00 horas en el Parc Central.

El encuentro estará conducido por la influencer Andrea Gandrom y tendrá lugar en la plaza de las cafeterías, en la planta 0 del centro comercial. La participación es gratuita y está abierta exclusivamente a mayores de edad.

Según han explicado desde Parc Central, la dinámica incluirá juegos, retos y actividades pensadas para romper el hielo y favorecer la interacción entre los asistentes. La química y la personalidad serán protagonistas en una cita que busca ofrecer una alternativa original para celebrar San Valentín.

Además, Parc Central ha puesto en marcha un sorteo de una moto eléctrica Piaggio modelo “1+”, valorada en 2.271,90 euros más IVA. Para participar, los clientes deben escanear sus tickets de compra —con un importe mínimo de 20 euros— a través de la aplicación del centro comercial. Serán válidos los tickets obtenidos entre el 26 de enero y el 28 de febrero, y el ganador se dará a conocer durante la semana del 2 de marzo.