Mapa de viento en Tarragona: alerta máxima en una comarca y peligro alto también en el resto

El Meteocat ha activado este miércoles la alerta roja por fuertes rachas de viento para este jueves en la comarca del Baix Penedès y mantiene la alerta naranja y la amarilla en el resto del territorio tarraconense. La franja de máximo riesgo se sitúa entre la medianoche y el mediodía de mañana jueves, con rachas que podrían superar los 110 km/h.

La situación afecta, además del Baix Penedès, al Tarragonès, el Alt Camp, el Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre y la Terra Alta, comarcas donde se ha activado la alerta naranja. Por otro lado, la alerta amarilla está activada en el Baix Ebre y el Montsià, donde se esperan rachas de viento de entre 80 y 100 km/h.

Este miércoles, la borrasca Nils ya ha dejado en la demarcación de Tarragona rachas de viento superiores a los 100 km/h, los Bomberos han atendido más de un centenar de avisos en pocas horas, principalmente por caída de árboles, ramas y elementos sueltos en la vía pública. Las comarcas del Baix Penedès y Tarragonès han sido las más afectadas.

Protección Civil recuerda que se deben asegurar objetos en balcones y terrazas, evitar zonas marítimas y extremar la precaución en carreteras y espacios abiertos. La directora del Meteocat, Sarai Sarroca, ha pedido especial atención ante un episodio de viento “bastante generalizado” que se intensificará este jueves.

Se espera que la alerta se mantenga hasta la madrugada del viernes, aunque las rachas irán disminuyendo progresivamente. Eso sí, durante el mismo viernes y el fin de semana podrían producirse nuevos episodios de inestabilidad en distintas comarcas, con cambios bruscos de temperatura y posibles precipitaciones.