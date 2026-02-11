La Diputación y el Estado acercan posiciones para modificar el camino de ronda de la Savinosa

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

Nuevo capítulo en el serial del camino de ronda de la playa Savinosa. La Diputación de Tarragona y el Ministerio de Transición Ecológica han acercado posiciones en las últimas semanas para modificar el proyecto inicial. Los técnicos de las dos administraciones públicas se han reunido recientemente para explorar las diferentes opciones que hay sobre la mesa. Una, reducir considerablemente la anchura de la futura vía, pasando de los cinco metros al tres. Otra propuesta es modificar el trazado, que en principio será de 700 metros de longitud, para que disminuya su impacto en la zona costera de los Morrots.

Buscar «la excelencia»

Hace pocas semanas, la presidenta de la Diputación, Noemí Llauradó, expresó públicamente la voluntad de trasladar estas modificaciones al Gobierno estatal para «encontrar la excelencia en el ámbito de la sostenibilidad». Ahora, el Ministerio de Transición Ecológica estudiará la viabilidad de los cambios. En este sentido, se tendría que encontrar la fòrmula administrativa, ya que las obras ya se adjudicaron por 955.779 euros (IVA incluido) a la empresa Seranco SAU.

Obras en stand by

Les obras ya tendrían que haber empezado en torno a la Savinosa, pero los trabajos están en stand by hasta que se tome una decisión definitiva. Hay que recordar que este proyecto se presentó públicamente en marzo del 2024 y no ha sido hasta hace pocas semanas que la Diputación ha mostrado públicamente su voluntad de modificarlo.

Estas propuestas presentadas sueño también sueño algunas de las reclamaciones de las diferentes entidades ecologistas que se han mostrado en contra del actual proyecto. De hecho, al plenario municipal del mes de diciembre presentaron una moción para pedir rehacer el proyecto. El texto de la moción aseguraba que el proyecto es «contraproducente» porque estropea un entorno paisajístico frágil y sobredimensionado porque prevé un paseo de hasta cinco metros de anchura en una zona rocosa. La propuesta recibió el apoyo de ERC, ECP y Vox.

Una de las opciones sobre la mesa es pasar de cinco a tres metros de anchura

Si se acaba modificando, habrá que ver de qué forma afecta a la idea inicial, que contemplaba una doble vía. Una para las bicicletas y una para peatones a pie.