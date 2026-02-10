Un vecino de Tarragona crea una app para conocer el estado de las escaleras mecánicas

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Una nueva aplicación móvil permite consultar el estado de las escaleras mecánicas de Tarragona. Se trata de una creación de Rafa Medina, vecino del Barrio del Puerto y miembro de la Plataforma Afectados por las inundaciones de la Parte Baja.

La herramienta, de uso gratuito, incluye las escaleras de la calle Vapor, las del Palau de Congressos y las del paso soterrado de la plaza de los Carros, así como el ascensor complementario de estas. Son los mismos usuarios y vecinos los que actualizan el estado de los elevadores, indicando qué tramos funcionan, cuáles están parados o si se están haciendo abres. Además, mediante inteligencia artificial, la herramienta hace un resumen y calcula porcentajes sobre el estado general del servicio en el barrio.

La idea, explica al creador, surgió a raíz de las conversaciones constantes en el grupo de WhatsApp vecinal. «La gente siempre pregunta por las escaleras, sobre todo las personas mayores, porque quieren saber si podrán subir al centro o no», explica Medina.

«Llegó un punto que dije: tengo que hacer alguna cosa. Hacía meses que la idea me rondaba al jefe, hasta que un día me encontré a una mujer que llevaba muletas y no funcionaba ningún tramo. Le vi la cara, no sabía qué hacer», recuerda. «Al día siguiente mismo empecé a hacer la aplicación», añade.

Aprender mientras ayuda

Medina es informático, pero no se dedica profesionalmente al desarrollo de aplicaciones. «Empecé haciendo pequeñas pruebas en casa. Está siendo un proceso de aprendizaje, pero lo estoy disfrutando», reconoce. No hace ni una semana desde que el programa está en funcionamiento, pero la iniciativa ya ha tenido una acogida notable. Tanto, que el creador se ha visto obligado a hacer cambios técnicos. «No me esperaba esta repercusión y he tenido que cambiar el servidor gratuito por uno de pago», señala.

El proyecto, admite, no está exento de dificultades. «Es un reto, sin duda. Yo no me dedico a eso, podríamos decir que lo hago como pasatiempo», asegura. «Ayer mismo se me desconfiguró todo y estuve hasta las tres de la madrugada arreglándolo», relata. Así o todo, el balance es positivo. «Ayudo a otras personas y, al mismo tiempo, aprendo cosas nuevas, que es lo que me gusta», afirma.

Como consultar la aplicación

Actualmente, la aplicación funciona a través de una página web, accesible mediante un enlace o un código QR que se puede compartir fácilmente entre vecinos. «Colgarla en plataformas como la App Store supondría un coste, y la idea era que fuera gratuita», apunta a Medina. Sin embargo, reconoce que a causa del cambio de servidor el proyecto ya le genera un gasto.

«De momento es asumible, no me hace nada pagar un poco si ayuda a alguien», asegura. No obstante, si el uso de la aplicación sigue creciendo, no descarta abrir una campaña de micromecenazgo en un futuro para financiar su desarrollo. «Todo depende de cómo avance la situación, pero ahora mismo no me supone ningún problema», afirma.