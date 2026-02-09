Tarragona inicia la reparación de un tramo de las escaleras mecánicas de la calle Vapor

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha iniciado este lunes, 9 de febrero, los trabajos para sustituir la cadena de uno de los tramos de subida de las escaleras mecánicas de la calle Vapor, una actuación necesaria para resolver los problemas de ruido que habían generado numerosas quejas vecinales y que mantenían este tramo fuera de servicio desde octubre.

La cadena nueva, que ha sido fabricada a medida, ha requerido un plazo de producción de tres meses antes poder colocarla. Los trabajos tienen una duración prevista de diez días, durante los cuales las escaleras sólo podrán utilizarse en sentido de bajada.

Con esta intervención, el Ayuntamiento espera poner fin tanto al ruido como a las averías que afectaban al funcionamiento normal del tramo de subida. Una vez finalizada la instalación, las escaleras mecánicas recuperarán el servicio completo, mejorando la movilidad y la calidad del entorno para los vecinos y vecinas del barrio.