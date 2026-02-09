El Port de Tarragona se incorpora a la Associació per a l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona

El presidente de la APT, Santiago Castellà, el presidente y vicepresidenta de la Associació per a l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona, Roc Muñoz y Dolors Farré, en la firma del protocolo.ACN

El Port de Tarragona se ha incorporado a la Associació per a l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona con el objetivo de convertirse en un espacio de consenso «despolitizado». Este lunes se ha firmado el protocolo de colaboración con el cual los dos organismos se comprometen a trabajar conjuntamente con el despliegue del proyecto metropolitano.

«La voluntad de transformar la realidad de este territorio, tomando aquí las decisiones, consensuando aquellas líneas más estratégicas de trabajo», ha expresado el presidente de la Autoridad Portuaria, Santiago Castellà. La entidad, constituida a finales de octubre de 2025, está integrada por los municipios de La Canonja, Tarragona, Reus, Valls, Constantí, Cambrils y Salou. Está previsto que Creixell se sume pronto.

Castellà ha aseverado que el puerto tarraconense tiene que formar parte del impulso metropolitano porque es el puerto del territorio. «Nuestros compromisos de puerto-ciudad aumentan, y esto hace que aumente también nuestra dimensión metropolitana, el puerto solo se explica históricamente con el desarrollo empresarial de Reus, de Valls, de las Terres de l'Ebre, de Tortosa, del Vendrell, de Montblanc», ha afirmado. En este sentido, el presidente de la Autoridad Portuaria ha remarcado que el puerto nació «con una clara vocación metropolitana», puesto que es la entrada y salida de mercancías.

«El puerto no tiene que tomar autónomamente sus decisiones, no tiene que decidir si quiere más o menos cruceros, ni por donde tienen que salir las mercancías ni como explotará algunos de sus nuevos muelles, sino que tiene que servir en un territorio que tiene que tener los espacios de consenso para articular su agenda política», ha manifestado. Castellà ha añadido que son el espacio «idóneo» para el consenso político por su «condición más despolitizada, más apartidista».

En esta línea, ha insistido que la voluntad de puerto es transformar el territorio con consenso. «El puerto, la universidad y algunas otras pocas instituciones tenemos sentido en la medida que seamos metropolitanos; la realidad metropolitana de este territorio es indiscutible, construimos ahora el edificio que haga posible una gobernanza metropolitana», ha dicho. Este miércoles, asistirán un conjunto de actores sociales y económicos del territorio en la presentación de la estrategia metropolitana del Camp de Tarragona.

«Mucho más que un acuerdo formal»

Por su parte, el presidente de la Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona, Roc Muñoz, ha subrayado que la incorporación del puerto tarraconense representa «mucho más que un acuerdo formal» y refuerza la iniciativa. «Es un paso firme en la construcción de una visión compartida de territorio», ha remarcado, puesto que, sostiene, es un actor «estratégico» con mirada supramunicipal y con una capacidad «real de incidencia económica, logística y territorial». «Su implicación aporta solidez, credibilidad y ambición a un proyecto que nace con vocación de largo recorrido», ha asegurado Muñoz.

Así mismo, ha señalado que el nuevo protocolo establece un marco de colaboración estable que los permitirá avanzar en ámbitos claves como la planificación territorial, las infraestructuras estratégicas y la transición ecológica, el desarrollo económico y la proyección internacional de las comarcas tarraconenses y ebrenses. «Lo haremos con una gobernanza compartida, basada en el diálogo y la corresponsabilidad», ha comentado.

Creación de Comisión de Seguimiento

A la vez, el nuevo protocolo establece que se creará una Comisión de Seguimiento, formada por los dos organismos, que servirá para elaborar un plan de trabajo compartido y para hacer seguimiento de los proyectos impulsados. Además, han explicado que tienen previsto celebrar reuniones bimensuales entre las dos organizaciones. «Este protocolo no es solo un documento, es una hoja de ruta de coordinar esfuerzos, desplegar proyectos que mejoren la vida de nuestros ciudadanos», ha indicado la vicepresidenta de la Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona, Dolors Farré.

La entidad se constituyó formalmente el 31 de octubre del año pasado y la integran los municipios de La Canonja, Tarragona, Reus, Valls, Constantí, Cambrils y Salou. Localidades como Torredembarra, El Morell o Montblanc ya expresaron su voluntad de formar parte, de momento, pero, todavía no se han sumado. Para hacerlo, los ayuntamientos tienen que aprobar su incorporación en los plenos. «Creixell ya ha hecho este paso y ahora lo que haremos es ir incorporando», ha explicado Muñoz.