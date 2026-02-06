El Port se amarra al proyecto metropolitano

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

La Associació per a l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona prepara un fichaje estrella. Este próximo lunes, el ente firmará un protocolo de colaboración con el Port de Tarragona, uno de los principales motores económicos del territorio. Después de Pimec y el Cluster TIC Catalunya Sud, ahora llega el turno de la Autoridad Portuaria (APT), que desde un primer momento ha mostrado interés en participar en el desarrollo de este importante proyecto territorial. Su incorporación no se trata sólo de un gesto simbólico o institucional, ya que se incorpora para ser un actor clave en la construcción de la futura área metropolitana.

Desde hace muchos años, el Port ha dejado de ser concebido sólo como una simple infraestructura logística y ha adoptado un rol mucho más amplio. Su larga trayectoria en la gestión de proyectos estratégicos será de gran valor para una asociación que empezó a caminar hace poco más de tres meses. La pericia y las ideas de la APT podrán ser aprovechadas en las diversas comisiones de trabajo que se crearán para impulsar y coordinar las diferentes líneas del proyecto metropolitano. Su papel será especialmente importante en el área económica y, sobre todo, en la confección de la nueva Agencia de Competitividad y Atracción de Inversiones.

Más allá de esta vertiente, el Port también funcionará como un elemento de articulación territorial dentro de la asociación. El pasado mes de noviembre, su presidente, Santiago J. Castellà, destacó la «neutralidad política» de la institución, un rasgo diferencial que le permitirá actuar como promotora de consensos territoriales. Su supuesta imparcialidad podría ser de gran ayuda a la hora de facilitar acuerdos entre los diferentes agentes implicados. De hecho, Castellà ya medió entre el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, y el de Vila-seca, Pere Segura, cuando explotó el conflicto por la ubicación de la futura estación Intermodal. La APT también incidirá en otros ámbitos relevantes para el Camp de Tarragona, como la movilidad, la planificación urbana o la transición energética.

Eso sí, de momento, no aportará dinero al proyecto, aunque se espera que lo haga en el futuro. Según ha podido saber Diari Més, la voluntad de la Autoridad Portuaria y la Associació per a l'Impuls Metropolità son firmar un nuevo convenio en unos meses, que contemple un acompañamiento financiero por parte del Port. Este acuerdo, sin embargo, tendrá que contar antes con el visto bueno de Puertos del Estado. Mientras tanto, habrá que ver cuál acaba siendo el encaje real de la APT en las políticas metropolitanas mientras no pone pasta y hasta qué punto tendrá poder de decisión.

Priorizar las instituciones públicas

Pimec Tarragona fue la primera entidad a adherirse a la asociación, a través de un convenio de colaboración firmado el 26 noviembre, con el objetivo de impulsar políticas para beneficiar ele desarrollo económico y social de la demarcación. Pocas semanas después, se formó una alianza estratégica con el Cluster TIC Catalunya Sud para consolidar la tecnología y la innovación como ejes clave. Ahora mismo, la asociación está priorizando las instituciones públicas por encima de las privadas. Una vez amarrado el Puerto, se está trabajando en los futuros convenios con la URV, los consejos comarcales y la Generalitat, entre otros. Todo eso, con la voluntad de seguir ampliando la red de alianzas que permita hacer realidad el proyecto metropolitano.