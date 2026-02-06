Pillan en la Floresta a una mujer durmiendo en el interior de un camión que había sustraído

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra del Grupo de Delincuencia Urbana de la comisaría de Tarragona detuvieron este jueves a una mujer y un hombre de 45 y 42 años respectivamente, como presuntos autores de un robo o hurto de uso de vehículo. Asimismo, también se les atribuye un robo con fuerza en interior de vehículo.

Los hechos tuvieron lugar el mismo día alrededor de las 12 horas cuando agentes de este grupo efectuaban tareas de prevención de delitos con un vehículo de paisano en el barrio de la Floresta de Tarragona. En un determinante momento, observaron un camión estacionado en la calle de Wiliam Tarin Naurer, el cual se estaba buscando porque constaba como sustraído desde el lunes pasado. Al acercarse, localizaron a una mujer que dormía en la cabina y seguidamente apareció un hombre que le llevaba el desayuno. Los mossos reconocieron rápidamente a la pareja dado que ambos han sido detenidos en numerosas ocasiones.

En el cacheo, les encontraron varios objetos, entre ellos dos juegos de gafas que posteriormente se pudo comprobar que constaban sustraídas de dentro de un vehículo saqueado el pasado 22 de enero en la calle Riu Siurana del barrio de Campclar. Por todo ello, los mossos los detuvieron.

La empresa titular se hizo cargo del camión sustraído con las llaves puestas del exterior de un taller de Tarragona. Por otra parte, se entregaron las gafas recuperadas a su propietario.

Se da la circunstancia que los dos ladrones son los mismos que los mossos detuvieron el pasado 28 de enero por otro robo con fuerza en el interior de un vehículo estacionado en la calle Gran Canària del barrio de la Granja. En aquella ocasión la víctima también pudo recuperar las pertenencias que le habían sustraído, entre ellas varios juegos de gafas.

Ambos son conocidos por la policía por múltiples detenciones por delitos contra el patrimonio y, más concretamente, por varios robos en interior de vehículo. Entre los dos, acumulan un total de 44 antecedentes policiales.

Los dos detenidos pasaron ayer a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tarragona.