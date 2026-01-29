Detienen en la Floresta a dos ladrones por un robo en el interior de un vehículo en la Granja

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra del Grupo de Delincuencia Urbana de la comisaría de Tarragona detuvieron este martes a una mujer y un hombre de 45 y 44 años respectivamente, como presuntos autores de un robo con fuerza en interior de vehículo.

Los hechos se remontan al pasado 12 de enero cuando una patrulla de la Unidad de Seguridad Ciudadana efectuaba tareas de prevención de delitos en el barrio de la Floresta de Tarragona. Alrededor de las 23.50 horas identificaron a un hombre y una mujer en el bloque Freixe. En el cacheo, les localizaron herramientas y varios objetos. La pareja ofreció explicaciones incongruentes y contradictorias y no pudo acreditar su titularidad. Ante la posibilidad de que este material procediera de varios hechos ilícitos, se intervino y trasladó a comisaría con el fin de efectuar las correspondientes comprobaciones.

De las gestiones hechas por los investigadores, se constató que estos objetos constaban como sustraídos de aquel mismo día 12 de enero del interior de un vehículo estacionado en la calle Gran Canària del barrio de la Granja. Los reconoció su propietario, quien al presentar la denuncia explicó que alrededor de las 13.00 horas se encontró con una ventana rota y el interior todo removido.

La víctima pudo recuperarlos mientras se inició la búsqueda de los dos sospechosos, en este caso la pareja identificada la noche de aquel mismo día. Se trataba de un hombre y una mujer conocidos por la policía por múltiples detenciones por delitos contra el patrimonio y, más concretamente, por varios robos en interior de vehículo. Entre los dos, acumulan hasta 40 antecedentes policiales. Después de ser localizados por agentes del Grupo de Delincuencia Urbana, acabaron detenidos este martes en la comisaría de los mossos alrededor de las 22.00 horas.

Imágenes intervenidos a los dos ladrones.Mossos d'Esquadra

Está previsto que los dos detenidos pasen a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tarragona en las próximas horas.