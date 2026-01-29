Los problemas en los trenes hacen aplazar 45 de los 54 trenes de mercancías previstos por el Port

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Los problemas en la red ferroviaria de los últimos días han hecho que el Port de Tarragona haya tenido que aplazar 45 de los 54 trenes de mercancías que tenía previsto mover hasta este martes. Según ha explicado el jefe de la división de gestión ferroportuária de la Autoridad Portuaria de Tarragona, José Luís Román, las incidencias han afectado al 85% de las maniobras.

«Los primeros días las restricciones de circulación eran casi del 100%», ha expuesto. El lunes la afectación bajó hasta el 80% y el martes ya pudieron operar más del 50% de los trenes. Ahora, las mercancías en dirección centro y norte de la península Ibérica se están normalizando pero los que van hacia Barcelona «todavía sufren restricciones de circulación».

Este miércoles ya pudieron recibir dos trenes y hacer salir seis, con coches, materiales siderúrgicos y cereales. De estos seis, tan solo uno fue en dirección Barcelona. Respecto a las posibilidades que ofrece la alternativa provisional habilitada por Adif de usar la línea de la costa, Román ha dicho que «la capacidad de esta línea es muy reducida». «La demanda de circulaciones es más grande que las posibilidades de la red», ha manifestado.

Tal como ha detallado el responsable ferroportuari, el tráfico ferroviario representa un 5% del tráfico terrestre del Port de Tarragona; mientras que el terrestre representa un 30% del global. «El impacto social es muy grande porque el puerto tiene mucho interés en mover mercancías por ferrocarril, pero en el volumen de negocio es poco significativo», ha explicado. Además, ha concretado que la mayoría de los movimientos los hacen en dirección Zaragoza, hacia el centro de España. «Tenemos tráficos de vehículos a Ciempozuelos de vehículos, de siderúrgicos a Sagunto o pasta de papel a Salamanca», ha concretado. En cambio, los movimientos hacia Barcelona son pocos. Hay que recordar que la conexión entre Barcelona y Francia para las mercancías está cortada a raíz de una incidencia en el túnel de Rubí.

En cuanto a la afectación que han sufrido las empresas que operan al puerto tarraconense, Román ha explicado que ahora mismo principalmente están «preocupadas». «Han entendido la situación y su desazón es saber cuándo se recuperará» la circulación habitual, especialmente de las que trabajan con Barcelona.