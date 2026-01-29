El Port ha dejado de mover entre 12.000 y 15.000 toneladas de mercancías desde la semana pasada

Imagen de un tren de mercancías en el puerto de Tarragona.ACN

Adif está habilitando líneas ferroviarias alternativas en horario nocturno para reanudar el tráfico de trenes de mercancías, después de su bloqueo por la incidencia en el túnel de Rubí (Vallès Occidental), ha informado este miércoles al administrador de infraestructuras ferroviarias.

En concreto, los servicios de mercancías transitan por líneas alternativas, esencialmente por la línea Barcelona-Sant Vicenç de Calders por Vilanova en horario nocturno cuando no circulan trenes de viajeros.

Con respecto a las circulaciones hacia Francia, Adif ha informado de que únicamente circulan trenes internacionales con destino u origen la nueva terminal del centro logístico de La Llagosta, situada a 15 kilómetros de Barcelona, donde se realizan operaciones de carga y descarga.

No obstante, por ancho convencional, en la relación norte-sur y viceversa, siguen sin circular trenes de mercancías por la suspensión del tráfico al ramal Mollet-Castellbisbal, a causa de las afectaciones detectadas en la estructura del túnel de Rubí.

Técnicos de Adif han inspeccionado la estructura y «están trabajando en las soluciones técnicas para la reparación de los daños detectados», según ha informado el gestor ferroviario.

El túnel está siendo «objeto de una oscultación continua para controlar el estado de la estructura», ha añadido Adif.

Después del colapso del túnel del Rubí por una grieta en la bóveda, el Puerto de Barcelona registraba a primera hora de esta mañana la interrupción total del tráfico ferroviario internacional de mercancías.

Mientras que en Tarragona, las disrupciones ferroviarias y el cierre del túnel han provocado que el puerto deje de mover entre 12.000 y 15.000 toneladas de mercancías desde la semana pasada, según la Autoridad Portuaria (APT).