El gobierno español actuará «de emergencia» en el túnel de Rubí para poder abrir el paso de mercancías «en unos días»

El gobierno español hará una «primera actuación» en el túnel de Rubí para poder abrir en cuestión «de días» el paso de las mercancías que está parado por la incidencia próxima en la estación de Rubí Can Vallhonrat. El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha asegurado en el Cafè d'Idees de RTVE que hay un equipo del Ministerio «centrado en buscar una actuación de emergencia» para solucionar la afectación, unas obras que serían compatibles con el paso de los convoyes.

Santano ha dicho que es un punto que «preocupa» el ejecutivo estatal y que no se puede esperar a los trabajos de mejora que estaban planificados. «No tengo una fecha, pero estamos hablando de días», ha asegurado, preguntado para cuándo se podrá reabrir la circulación en este punto.

En agosto del año pasado, Adif ya licitó la ejecución de los trabajos de mejora en el túnel de Rubí, por un importe de 23,3 millones de euros. En el informe técnico, se apuntaba que el túnel presentaba «grietas sin tratar en tramos sin refuerzo existente», «humedades, filtraciones y eflorescencias», así como «poco recubrimiento» en zonas «de armaduras».

Por eso se planteaba hacer un «anillo de refuerzo» con materiales metálicos y hormigón armado, «aplicación de capas de mortero, trabajos de sellado y refuerzo» para tratar «varios desperfectos» y la «monitorización de la estructura durante la ejecución de los trabajos». Con todo, en noviembre, se aplazó la apertura de uno de los sobres del concurso, y ahora se están haciendo actuaciones de emergencia.

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, aseguró en una rueda de prensa este martes que este era un punto «esencial» para el transporte de mercancías. La actuación en Rubí es uno de los diversos contratos de emergencia activados a raíz de la crisis ferroviaria de la última semana en puntos donde estaba planificado actuar pero a un ritmo diferente.

La afectación en Rubí impide los convoyes procedentes de Barcelona, Tarragona y el sur del país avanzar hacia el resto del continente, y también que lleguen algunos provenientes desde Francia. El Puerto de Barcelona sufre los efectos de una incidencia al túnel de Rubí con respecto a la conexión con Francia, pero también por la caída del muro en Gelida, donde la semana pasada estuvo el accidente ferroviario, con respecto a la conexión con el Ebro.