TRANSPORTE

La circulación ferroviaria de mercancías de Tarragona hacia Francia continúa parada

El Puerto se ve afectado por una incidencia en el túnel de Rubí y por los efectos de la caída del muro en Gelida

Puntos semiautomatizados moviendo contenedores en la terminal BEST del puerto de Barcelona.

Redacció ACN

La circulación de mercancías con trenes hacia Francia continúa parada y sin fecha concreta de restablecimiento, según han indicado a ACN fuentes del Puerto. La infraestructura sufre los efectos de una incidencia en el túnel de Rubí respecto a la conexión con Francia, pero también por la caída del muro en Gelida, donde la semana pasada estuvo el accidente ferroviario, respecto a la conexión con el Ebro.

La incidencia en Rubí ha obligado a parar la circulación de mercancías hacia Francia desde Barcelona y Tarragona, según confirmaron este martes fuentes de Adif. La afectación impide los convoyes procedentes de Barcelona y el sur del país avanzar hacia el resto del continente, y también que lleguen algunos provenientes desde Francia.

Adif informó este lunes que la circulación de trenes estaba interrumpida a la altura de Rubí a Can Vallhonrat sin dar más información. Los trenes de mercancías comparten vía con los de pasajeros en este punto. La afectación obligó a Renfe a ofrecer un servicio alternativo por carretera entre Martorell y Mollet-Sant Fost para los pasajeros, y ha dejado parada la circulación de mercancías.

