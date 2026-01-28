La circulación ferroviaria de mercancías de Tarragona hacia Francia continúa parada

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

La circulación de mercancías con trenes hacia Francia continúa parada y sin fecha concreta de restablecimiento, según han indicado a ACN fuentes del Puerto. La infraestructura sufre los efectos de una incidencia en el túnel de Rubí respecto a la conexión con Francia, pero también por la caída del muro en Gelida, donde la semana pasada estuvo el accidente ferroviario, respecto a la conexión con el Ebro.

La incidencia en Rubí ha obligado a parar la circulación de mercancías hacia Francia desde Barcelona y Tarragona, según confirmaron este martes fuentes de Adif. La afectación impide los convoyes procedentes de Barcelona y el sur del país avanzar hacia el resto del continente, y también que lleguen algunos provenientes desde Francia.

Adif informó este lunes que la circulación de trenes estaba interrumpida a la altura de Rubí a Can Vallhonrat sin dar más información. Los trenes de mercancías comparten vía con los de pasajeros en este punto. La afectación obligó a Renfe a ofrecer un servicio alternativo por carretera entre Martorell y Mollet-Sant Fost para los pasajeros, y ha dejado parada la circulación de mercancías.