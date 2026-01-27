MOVILIDAD
Usuarios de Tarragona hartos del caos de Rodalies optan por el AVE: «No me fío, necesito ir a Barcelona»
Los trenes de alta velocidad de la estación del Camp de Tarragona han acumulado retrasos de unos diez minutos a primera hora
Los usuarios de la estación del Camp de Tarragona hacían fila para acceder a los andenes para coger el Avant y los AVE a primera hora de la mañana de este martes, con retrasos de poco más de diez minutos. Una de las viajeras es Júlia Camprubí que ha cogido por primera vez el AVE por el caos ferroviario de los últimos días, aprovechando el abono de cuatro billetes gratuitos. «Siempre iba con Rodalies, pero no me fío, siempre hay una cosa u otra», ha asegurado. «Necesito ir a Barcelona», ha añadido Júlia Vellvé, otra pasajera.
Por otra parte, la portavoz de la Plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha anunciado que convocarán una movilización el próximo 7 de febrero en Barcelona para defender los trenes y el servicio público.