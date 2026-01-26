AVE Tarragona a 80km/h: una rotura en la vía en l’Espluga de Francolí obliga a reducir la velocidad

Una ruptura detectada en la vía de alta velocidad a su paso por l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà) ha obligado a Adif a reducir la velocidad de los trenes a 80 kilómetros por hora durante un tramo del recorrido. Según han confirmado fuentes del Ministerio de Transportes, esta limitación será temporal y no pone en peligro la circulación de convoyes.

Este nuevo incidente se suma a la reducción de la velocidad de los trenes AVE o Iryo en varios tramos de la ruta entre Barcelona y Madrid, hecho que provoca que el trayecto dure hasta una hora más del previsto y que ha causado importantes retrasos durante todo el fin de semana.

Fuentes del Ministerio de Transportes apuntan a que este domingo por la noche Adif recibió la notificación de un maquinista sobre una incidencia cerca de l'Espluga de Francolí, a Tarragona.

Según el Ministerio, Adif movilizó «de forma inmediata» los equipos de mantenimiento, que revisaron el tramo e hicieron las primeras intervenciones para reparar el carril.

Por lo tanto, continúa el Ministerio, la circulación por este punto será reducida mientras no concluyen las tareas.