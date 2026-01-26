Diari Més

AVE Tarragona a 80km/h: una rotura en la vía en l’Espluga de Francolí obliga a reducir la velocidad

El Ministerio de Transportes indica que será temporal y que no pone en peligro la circulación de trenes

Imagen del tramo de alta velocidad en l'Espluga de Francolí.

Imagen del tramo de alta velocidad en l'Espluga de Francolí.Trenscat

ACNAgència de notícies

Una ruptura detectada en la vía de alta velocidad a su paso por l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà) ha obligado a Adif a reducir la velocidad de los trenes a 80 kilómetros por hora durante un tramo del recorrido. Según han confirmado fuentes del Ministerio de Transportes, esta limitación será temporal y no pone en peligro la circulación de convoyes.

Este nuevo incidente se suma a la reducción de la velocidad de los trenes AVE o Iryo en varios tramos de la ruta entre Barcelona y Madrid, hecho que provoca que el trayecto dure hasta una hora más del previsto y que ha causado importantes retrasos durante todo el fin de semana.

Fuentes del Ministerio de Transportes apuntan a que este domingo por la noche Adif recibió la notificación de un maquinista sobre una incidencia cerca de l'Espluga de Francolí, a Tarragona.

Según el Ministerio, Adif movilizó «de forma inmediata» los equipos de mantenimiento, que revisaron el tramo e hicieron las primeras intervenciones para reparar el carril.

Por lo tanto, continúa el Ministerio, la circulación por este punto será reducida mientras no concluyen las tareas.

