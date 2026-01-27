La AVV Tarragona-2 reclama diálogo antes de aplicar la zona naranja en la urbanización

La AVV Tarragona-2 pide al Ayuntamiento que escuche el vecindario antes de regular la zona naranja de la urbanización

La Asociación de Vecinas y Vecinos Tarragona-2 ha solicitado una reunión con el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, y con técnicos municipales de Movilidad para poder presentar la propuesta del vecindario antes de que se regule la nueva zona naranja en la urbanización. La entidad defiende la necesidad de abrir un proceso de diálogo previo que permita consensuar una solución equilibrada para la comunidad educativa de la Escuela Pax y para los vecinos del barrio.

La AVV Tarragona-2 no está de acuerdo con la propuesta de zonificación que adelantó Diari Més porque las ochenta de plazas de color naranja previstas al lado de la escuela se encuentran situadas muy cerca de una zona de paso.

Por este motivo, el presidente de la AVV Tarragona-2, Julià Montoya, considera que «la propuesta que, en teoría prevé el gobierno y que todavía no hemos visto, no daría servicio al profesorado de la escuela, ya que lo utilizaría mucha gente que vendría a aparcar porque le viene de paso». «Eso sólo comportaría llenar de coches el barrio sin garantizar el servicio de la comunidad educativa y perjudicaría a los residentes», añade.

La propuesta vecinal

El AVV Tarragona-2 ha diseñado una propuesta de cambio de regulación de zona naranja que considera que favorece tanto al comunicado educativa como en el vecindario. En primer lugar, como norma para toda la urbanización, prevé que donde haya casas y en la acera de las casas donde está pintado de verde, se mantenga el color verde.

En aquellas calles que actualmente tienen zona verde y delante suyo disponen de una zona de aparcamiento, la entidad vecinal propone que esta parte sea de color naranja (como las calles Josep M. Casas de Muller y Avda. Joan Antonio i Guardias). Según se observa en el plano de la propuesta vecinal, el lateral del c. / Josep M. Casas de Muller con la Escuela Pax tendría que ser naranja, como también el lateral de la Avda. Joan Antonio i Guardias en los números 5 y 7.

En la última Junta de la asociación vecinal celebrada el pasado 13 de enero y en la reunión con los vecinos del 23 de enero, se decidió exponer esta propuesta delante del Ayuntamiento de Tarragona para que sea avalada por un técnico de Movilidad.

No aparcar encima de la acera

Por otra parte, la asociación vecinal pide tanto al Ayuntamiento como a la dirección de la escuela que se exija «el estricto cumplimiento» de la obligación de la ciudadanía no dejar aparcados los coches encima de la acera, con la afectación que eso supone para los residentes.