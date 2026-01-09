Unas ochenta plazas en el entorno de la Escuela Pax pasarán a ser zona naranja este mes

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

Unas ochenta de plazas de zona regulada para coches en torno a la Escuela Pax de Tarragona pasarán a ser zona naranja este mes. El alcalde Rubén Viñuales ya ha firmado el decreto del cambio, que formaba parte del acuerdo de presupuestos entre el PSC y en Común Podemos. La iniciativa se empezó a trabajar en el consejo escolar del centro educativo, donde Toni Garcia es el representante municipal. Después de analizar técnicamente la propuesta, en el último plenario de diciembre se acabó de decidir cuáles serían las calles afectadas. Concretamente, pasará a ser naranja la avenida Josep M. Casas de Mujer y la avenida de Josep Gramunt i Subiela. La transformación se hará efectiva en las próximas semanas.

«Esta propuesta, incluida dentro del acuerdo de presupuesto 2026, es la prueba que un presupuesto útil es lo que resuelve problemas concretos que la gente sufre cada día. Hacía falta replanificar con escucha y responder a una necesidad real del barrio y de la escuela: facilitar el día a día de profesorado, familias y personal de servicios que necesitan aparcar sin mover el coche, allí no tienen alternativa», explica Jordi Collado, portavoz del grupo municipal d'En Comú Podem.

Para el personal de la escuela

Hasta ahora, el personal de la escuela tenía que aparcar en zona verde o azul para ir a trabajar. «Eso es derecho a la ciudad en versión práctica: la movilidad tiene que ser un servicio público pensándolo bien, que ponga en el centro el bienestar y la vida cotidiana. La comunidad educativa y el vecindario nos lo dijo claro: la configuración actual estaba generando tensiones innecesarias. Y cuando tienes profesorado, familias y personal de servicios empujando en la misma dirección, el mínimo es escuchar», expresa Collado. En el barrio, la zona verde era la menos utilizada por vehículos de rotación. «Es el lugar lógico para introducir una zona naranja como medida intermedia y ordenar mejor el uso del espacio», concluye al portavoz.

Sin embargo, esta propuesta no es compartida por el presidente de la Asociación de Vecinos Tarragona 2.

LA AVDA no lo comparte

«Nosotros creemos que pasar en naranja una zona de la avenida de Joan Antonio i Guardias sería mejor y no afectaría tanto a los vecinos en el barrio. Entendemos que se haga una zona al lateral de la escuela, pero no hay ochenta profesores en la escuela», expresa Julià Montoya, presidente de la entidad vecinal. «No sabemos nada por parte del Ayuntamiento. No queremos volver a tener un barrio lleno de coches», añade Montoya. Por último, el presidente de la asociación de vecinos lamenta que tampoco tengan comunicación con el colegio. «Se tiene que intentar cohabitar. Nosotros no decidimos que se pintara de verde en el barrio», concluye Montoya.

En enero del 2024 se empezaron a aplicar 353 nuevas plazas de zona verde regulada en las calles de la nueva zona del sector Norte. Concretamente, en Sant Eulogi, Félix Ferrer y Galceran, Joan Antonio i Guàrdias, Sant Auguri, Josep Gramunt i Subiela y Josep M Casas de Mujer.

Collado: «Hacía falta replanificar con escucha y responder a una necesidad real»

Cambios de color

Estos cambios de color en las zonas reguladas no son los primeros que se hacen durante este mandato. En diciembre del 2023, más de un millar de plazas de aparcamiento en torno al Hospital Universitario Juan XXIII pasaron a ser verdes. Aparte, el gobierno municipal estudió establecer centenares de nuevas plazas en el Valle del Arrebatamiento. Una transformación que finalmente se descartó.

Aparte, en enero del 2025, un centenar de plazas de aparcamiento de las calles Josep Maria Vives i Salas y Arzobispo Ramon Torroella, en torno al hospital, que eran de zona naranja pasaron a ser de zona verde para favorecer el estacionamiento de los residentes. En el sector norte, una cuarentena de plazas también pasó de zona azul a zona verde.