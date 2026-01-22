Renfe habilita tres buses desde Tarragona para conectar con los municipios del entorno y con Valencia

Uno de los tres autobuses habilitados por Renfe en la estación de trenes de Tarragona al inicio de su recorrido.ACN

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Renfe ha habilitado tres autobuses, dos de ellos lanzadoras, desde la estación de Tarragona para dar respuesta a los usuarios en el segundo día sin servicio ferroviario. El primer autocar, vinculado a la R-16, hará parada en Cambrils, l'Hospitalet de l'Infant, l'Ametlla de Mar y l'Aldea, con el fin de conectar con los trenes de medio distancia con Valencia.

Con respecto a los buses lanzaderas, uno hará la ruta de Vila-seca, Salou-Portaventura y Reus, mientras que el otro el recorrido de Altafulla, Torredembarra y Sant Vicenç de Calders. Según fuentes de Renfe, han subido tres pasajeros en el primero y dos más en los lanzadoras, los cuales han salido a las 11 de esta mañana y a las 11.30. El servicio no se había anunciado, hecho que ha provocado que hubiera poca demanda.

La previsión es que el transporte alternativo vaya circulando durante toda la jornada, sin ningún horario concreto. Las mismas fuentes explican que los ha costado mucho encontrar autobuses disponibles y que siguen buscando para ampliar el servicio.