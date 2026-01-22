El Ayuntamiento de Tarragona habilita un autobús lanzadera entre la estación de tren y la de bus

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona pone en marcha a partir de las 11.15h un servicio especial de autobús lanzadera para dar respuesta a las afectaciones provocadas por el paro de la red de Rodalies ferroviarias. Este servicio permite trasladar a los usuarios que se desplazan habitualmente a la estación de trenes de Tarragona hasta la estación de autobuses de la ciudad, facilitando así alternativas de movilidad. El autobús tendrá una frecuencia de media hora y funcionará hasta las 21h de hoy y continuará el servicio hasta que no se normalice de las 8h a las 21h.

La medida se ha activado con el objetivo de minimizar las molestias a los vecinos y vecinas que utilizan el tren en su día a día, especialmente aquellos que dependen de este medio para desplazarse al puesto de trabajo.

El alcalde de Tarragona ha subrayado que, aunque este tipo de servicio no es competencia municipal, el Ayuntamiento no puede quedar al margen del impacto que esta situación genera en la ciudadanía.

«Somos conscientes de que este servicio lo tendría que garantizar el operador ferroviario y los gestores de la infraestructura, como ADIF, pero no podemos ser ajenos a los problemas que este contratiempo está provocando a muchos usuarios y usuarias del tren, que en la mayoría de los casos lo utilizan para ir a trabajar», ha afirmado el alcalde.

En este sentido, el alcalde ha remarcado que la decisión de poner en marcha el autobús lanzadera responde a un criterio de responsabilidad y acompañamiento a la ciudadanía, ante una situación sobrevenida que afecta a la movilidad cotidiana de muchas personas.

El Ayuntamiento de Tarragona seguirá haciendo seguimiento de la evolución del servicio ferroviario y adaptará las medidas necesarias para garantizar, en la medida de lo posible, alternativas de desplazamiento mientras persistan las incidencias.