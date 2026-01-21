El sector del taxi celebra la aprobación de 28 nuevos conductores en Tarragona

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Tarragona podría incorporar pronto a una treintena de nuevos taxistas. Un total de 28 personas aprobaron el examen para la obtención de la cartilla municipal celebrado el pasado jueves 15 de enero, una convocatoria que el Ayuntamiento tramitó de urgencia con el objetivo de dar respuesta a la falta de conductores habilitados en la ciudad.

Únicamente dos de los 37 candidatos inscritos no pudieron superar la prueba, mientras que otros siete no se presentaron. La cifra de aprobados ha sorprendido positivamente el sector, acostumbrados, aseguran, a unos resultados diferentes.

«Normalmente se inscriben una treintena de personas y se acaban presentando unas veinte, de las cuales sólo aprueban tres o cuatro. Evidentemente no siempre será igual, pero es una tendencia que hace años que observemos», explica Agustí Calvache, secretario de la Asociación Gremial de Taxistas de Tarragona.

De hecho, hace tiempo que esta prueba genera cierta polémica dentro del sector, con partidarios de eliminarla y otros profesionales que, a pesar de considerar este «filtro» necesario, piensan que podría cambiar sus características.

Así y todo, el examen de la semana pasada seguía el modelo habitual, que consta de veinte preguntas referentes a la legislación específica del sector del taxi y a conocimientos de la ciudad, y una conversación con especialistas para determinar el grado de conocimiento de los aspirantes en catalán. «No sé qué fallaba antes ni qué ha funcionado ahora, pero me alegro mucho», comenta Calvache.

A pesar de la buena acogida de los resultados, el secretario admite que el calendario de la prueba «no es el ideal», ya que enero es el momento de menos actividad para el sector. «Quizás es demasiado pronto, estamos en el momento más bajo de trabajo. Es probable que muchas de estas personas tengan que esperar unos meses para trabajar», dice. «Normalmente, el problema era el contrario, era demasiado tarde, porque los exámenes se hacían en noviembre y en mayo», añade. En este sentido, considera que el mes de marzo sería la época ideal para hacer las pruebas.

Sin embargo, remarca que la aprobación de los nuevos conductores ya tendrá un impacto positivo. «Habrá sin duda taxistas que necesitan a alguien ahora mismo, o profesionales que quieren jubilarse y que por fin tendrán alguien a a quién contratar», afirma.