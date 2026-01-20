La Fundación 'la Caixa' refuerza el apoyo a la infancia vulnerable

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Fundación 'la Caixa' ha reforzado a lo largo del 2025 su compromiso con la infancia en situación de vulnerabilidad en Tarragona a través del programa CaixaProinfància, que ha acompañado más de 380 niños y adolescentes con apoyo educativo, social y familiar para evitar que la falta de recursos limite sus oportunidades de futuro.

El programa, activo desde el 2007, actúa allí donde la desigualdad golpea con más fuerza y ofrece servicios de refuerzo educativo, actividades de ocio y tiempo libre, acompañamiento psicosocial y apoyo a las familias. Esta intervención se hace mediante una extensa red de entidades sociales del territorio y en coordinación con los servicios públicos.

«La pobreza infantil no es sólo una cuestión económica, sino también de oportunidades. Con CaixaProinfància trabajamos para que ningún niño vea limitado su futuro por el contexto en que nace. Los resultados demuestran que un acompañamiento educativo y social sostenido en el tiempo marca una diferencia real en las trayectorias vitales de los menores más vulnerables», afirma el subdirector general de la Fundación 'la Caixa', Marc Simón.

Los datos de impacto del programa confirman resultados positivos en el ámbito educativo. El 84,7% de los niños atendidos consigue graduarse al acabar la ESO, una cifra 2,6 puntos porcentuales superior a la media estatal. Además, la tasa de abandono escolar entre los participantes se sitúa en torno al 3,5%.

Apoyo integral a las familias en situación de vulnerabilidad

En Tarragona, el programa atiende niños y adolescentes de más de 250 familias que afrontan situaciones de vulnerabilidad. En el conjunto de Cataluña, CaixaProinfància ha dado apoyo a 20.402 menores de 13.464 familias.

Más del 50% de las familias participantes son monoparentales y más de la mitad de los padres y madres se encuentran en situación de paro, muchos de ellos sin percibir prestaciones. Además, la mayoría presenta un nivel educativo bajo o muy bajo. Por este motivo, el programa no sólo interviene con los menores, sino que actúa también sobre el entorno familiar para reforzar competencias parentales y favorecer la estabilidad y el bienestar del conjunto de la familia.

Una inversión social con impacto real

En un contexto en que uno de cada tres niños en España vive en riesgo de pobreza o exclusión social, CaixaProinfància consolida su apuesta por la infancia como una inversión social de alto impacto. El programa ofrece ayudas y servicios que incluyen refuerzo educativo, acceso a actividades de ocio, atención psicoterapéutica individual y familiar, apoyo educativo a las familias, equipamiento escolar y cobertura de necesidades básicas.

A través de una intervención integral, CaixaProinfància actúa sobre factores clave que condicionan el desarrollo infantil en contextos de vulnerabilidad —como la autoestima, la seguridad emocional o las carencias en alimentación, higiene y salud— con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades desde los primeros años de vida.

El programa está presente a todas las comunidades autónomas y a las dos ciudades autónomas, con actuación en 155 municipios mediante una red de 475 entidades sociales, y cuenta con un presupuesto anual próximo a los 82 millones de euros.