En Comú Podem planta cara al proyecto de los Morrots y activa la movilización ciudadana

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

En Comú Podem ha intensificado la ofensiva para frenar el proyecto de los Morrots de la Savinosa, una intervención promovida por la Diputación de Tarragona, el Ayuntamiento de Tarragona y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que, según la formación, pone en peligro uno de los últimos tramos virgen del litoral tarraconense.

El proyecto prevé la construcción de una vía de cinco metros de anchura en un espacio de alto valor ecológico y paisajístico, una infraestructura que comportaría la destrucción de hábitats naturales únicos, pondría en riesgo especies endémicas protegidas como el Limonium gibertii y alteraría de manera irreversible el equilibrio ambiental del litoral.

Ante esta situación, en Comú Podem ha puesto en marcha una nueva herramienta digital de participación ciudadana que permite enviar, de manera sencilla y directa, correos electrónicos a los responsables políticos del proyecto, alertándolos de los efectos lesivos que esta actuación tendría sobre el territorio y exigiendo la paralización inmediata y la protección definitiva como espacio natural.

Esta acción se dirige a las personas que tienen la capacidad de decidir sobre el futuro de los Morrots de la Savinosa, entre ellas responsables de la Diputación de Tarragona, del Ayuntamiento de Tarragona y del Gobierno del Estado. El objetivo claro está: cuanto más cartas, más presión política, y más difícil será continuar adelante con un proyecto que cuenta con una oposición social creciendo.

Desde la formación recuerdan que esta obra es sólo la primera fase de un proyecto que hace años que se gesta y que podría abrir la puerta a futuras actuaciones todavía más agresivas, vinculadas a la urbanización y a la masificación turística de un espacio natural excepcional. «Si no lo detenemos ahora, el daño puede ser irreversible», alertan.

Por este motivo, el portavoz de la formación, Jordi Collado, hace un llamamiento a la ciudadanía, entidades ecologistas y colectivos sociales a participar activamente en esta campaña. «La protección de los Morrots de la Savinosa es una responsabilidad colectiva y una oportunidad para demostrar que nuestro litoral no está en venta», concluye.