Tarragona licita la dirección artística del Mèdol Centre d'Arts Contemporànies

El Ayuntamiento de Tarragona ha sacado a licitación de la dirección artística del Mèdol Centre d'Arts Contemporànies. El contrato, valorado en 214.538,98 euros y con una duración de dos años, incluye la elaboración y desarrollo de un plan director y un proyecto ejecutivo, así como el servicio de mediación y coordinación de la producción artística y de la comunicación y difusión.

El experimentado gestor cultural Vicent Fibla ha ocupado el cargo de director desde junio del 2021. Tal como se expone en los pliegues de la licitación, el contrato actual vence este próximo mes de junio. Por este motivo, el consistorio ha iniciado el proceso de selección para escoger a la persona que tiene que ponerse al frente de un centro —de gestión municipal— que se ha convertido «el núcleo en catalizador de las iniciativas y los proyectos en materia de artes visuales traídas a Tarragona».

Durante los últimos cuatro años y medio, se ha desarrollado «una programación de calidad, referente de las artes contemporáneas en el territorio»; se ha puesto en marcha las acciones para «incentivar» la participación de entidades, colectivos y agentes de las artes visual; y se han impulsado actividades «educativas» dirigidas a la ciudadanía y centros escolares. El Ayuntamiento se ha encargado de coordinar la producción técnica, la tramitación administrativa y la dirección global del Mèdol.

En este periodo, el consistorio ha tenido que dedicar importantes recursos humanos y materiales propios para poder llevar a cabo las actividades programadas, sin embargo «la plantilla municipal no es suficiente para abarcar todas las necesidades» del centro, que pretende «seguir ampliando las propuestas artísticas» los próximos años. Con esta licitación, se pretende disponer de una dirección artística «con conocimientos destacados en relación con las artes contemporáneas» y un servicio de coordinación artística que «despliegue» los contenidos de la programación, coordine la difusión y articule un proyecto para «conectar» el Mèdol con la población de la ciudad y toda la demarcación.

División en lotes

El concurso público está dividido en dos lotes. El primero comprende el servicio de dirección artística, que incluye la elaboración de un plan director y un proyecto expositivo para el periodo global del contrato. La adjudicataria tendrá que facilitar a la consejería de Cultura, al menos con tres meses de antelación, la propuesta artística y programación a desarrollar durante el año siguiente. En este sentido, el concesionario habrá de «explorar, contactar y negociar las condiciones artísticas y de contratación con los artistas y comisariados». Por otra parte, tendrá que trabajar en la imagen, difusión, comunicación del centro; y fomentar las relaciones con los diferentes agentes del sector.

Con respecto al lote dos, el ganador tendrá que asumir la coordinación de la producción artística y las acciones de difusión. Con respecto al proyecto educativo y de mediación, tendrá que proponer y coordinar acciones y actividades que fomenten la interacción entre el público, los artistas y los agentes educativos y socioculturales del territorio.