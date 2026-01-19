Joan Quijada: «No se había aclarado qué se quemó a las parroquias tarraconenses durante la Guerra Civil»

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

¿Qué te motivó a investigar sobre la destrucción documental durante la Guerra Civil?

«Entré a trabajar en el Archivo del Arzobispado el año 2005. Entonces había un mosén que se llamaba Salvador Ramón, que ya estaba jubilado. Él había sido director del archivo durante muchos años y siempre explicaba que cuando alguna documentación no se encontraba, decía que «eso lo habían quemado los rojos». Cuando en los otros archivos faltaba documentación, la culpa siempre era de los rojos, que se había quemado por las guerras... Nadie había investigado qué se había quemado realmente, qué se había destruido. Entonces empecé a buscar para intentar identificar los archivos parroquiales qué se habían perdido durante este conflicto».

También era una cuestión de justicia y rigor histórico.

Y también es una información práctica para el archivo. Saber qué había y poder ofrecer a los usuarios información sobre qué documentación existía antes pero que actualmente no existe, se ha perdido o está en otro archivo. Durante la guerra mucha documentación se trasladó de su sitio de origen y, cuando acabó, no retornó a Tarragona».

¿Cuánto de tiempo ha tardado en sacar el quid de la cuestión?

«Ha sido un proceso largo. Empecé hacia el 2008-2009 y ha durado casi quince años. La parte positiva es que durante todos estos años los archivos se han organizado y han sacado más documentación accesible a la gente, cosa que me ha permitido profundizar en la investigación. Este recorrido tan largo también me ha permitido descubrir más documentación. Quizás la investigación ha durado unos 10 o 12 años y la parte de redacción y de acabar de investigar algunas cosas han sido los últimos tres años».

7% de las parroquias

¿Cuáles son las principales conclusiones de la tesis?

«Primero, hace falta tener en cuenta que es muy difícil identificar qué documentación estaba en los archivos parroquiales el año 1936 porque, aunque hay un inventario, los rectores hicieron un inventario muy exhaustivo antes de la guerra. Después de la guerra los rectores no tuvieron tanto tiempo o no tenían los recursos para hacer un inventario tan exhaustivo. Entonces es difícil comparar la documentación de un inventario con el otro. Lo que hice fue coger como referencia los libros sacramentales —los libros de bautismo, matrimonio y de defunciones— que surgen de 1563, y como en los dos inventarios esta información está muy detallada, comparé qué había en 1936 y qué había en 1939. Con eso establecí toda una tabla comparativa con porcentajes. Llegué a la conclusión de que un 7% de las parroquias de la archidiócesis perdieron todos los libros sacramentales durante la guerra. Más del 47% conservaron todos los libros sacramentales, que son unas 48 parroquias de 161. Y si trabajamos el conjunto de los archivos parroquiales, se podría llegar a la conclusión que quizás un 2,5% —unas cuatro parroquias— perdieron toda la documentación, sin conservar nada».

DESTRUCCIó «La mayoría de documentación la borraron los anarquistas»

¿Hay documentación anterior que se salvó?

«Sí, hay otros que tienen documentación anterior al año 1936 porque el año 1920, cuando se fundó el archivo, bajaron documentación a Tarragona. Lo que se dejó en Tarragona se salvó, estaba en el Palau Arzobispal, y lo que se quemó fue lo que había en las parroquias. Por lo tanto, la documentación anterior a 1750, que es lo que se dejó en Tarragona, se conservó».

¿Por qué este dato?

«Hasta 1736 los rectores en las parroquias del Obispado de Tarragona y también a Cataluña hacían de notario. Estos documentos son muy importantes para hacer el estudio del día a día de los municipios. Mossèn Sanç la trasladó a Tarragona».

¿Qué motivos había detrás de esta destrucción?

«La mayoría de destrucción la hicieron los militantes anarquistas, lo que querían hacer era una nueva sociedad, y entonces todo el anterior se tenía que borrar, quemar, y construir una cosa nueva. Por lo tanto, la historia no les interesaba y destruían el pasado. Destruyeron tanto archivos parroquiales como archivos municipales, como el registro de la propiedad. Querían hacer fuego nuevo y volver a empezar una sociedad nueva».