Tarragona tendrá un planificador inteligente de rutas para los turistas

La herramienta calculará recorridos turísticos para visitar los principales puntos de interés de la ciudad.

El Ayuntamiento de Tarragona puso ayer en marcha la licitación para el desarrollo e implantación de un sistema de planificación y guiaje de rutas multimodal con gamificación. Se trata de una de las actuaciones incluidas dentro del proyecto ConecTarragona, financiado con fondos europeos Next Generation.

El contrato tiene un presupuesto base de 151.250 euros con IVA y un valor estimado total de 205.263,15 euros. El plazo para presentar ofertas finalizará el 21 de enero.

La nueva solución tecnológica tiene como objetivo ampliar y evolucionar los sistemas de rutas turísticas ya existentes en el Ayuntamiento, incorporando un planificador de viajes multimodal que permita calcular recorridos combinando desplazamientos a pie, transporte público, bicicleta o patinete y vehículo privado, priorizando siempre las opciones más sostenibles. El sistema estará integrado tanto a la web municipal y al geoportal como la webapp de Turismo.

El proyecto incluirá mecanismos de juego, retos e incentivos a lo largo de las rutas y en la visita a los principales puntos de interés de la ciudad declarados Patrimonio de la Humanidad. Además, con la herramienta también se quiere contribuir a la dinamización del comercio local, mediante promociones y descuentos vinculados al uso de la plataforma.

Realidad aumentada

El proyecto también incorporará experiencias de realidad aumentada, que se podrán visualizar a través de la cámara del dispositivo móvil y que se activarán mediante la geolocalización, permitiendo a los usuarios descubrir contenido contextualizado a ubicaciones específicas.

Este incluirá modelos 3D, así como animaciones realistas de avatares y personajes históricos. Adicionalmente se incorporará un sistema de analítica e indicadores que permitirá al Ayuntamiento analizar el uso del servicio, los flujos de visitantes y el impacto de las actuaciones turísticas.

Con respecto a los requisitos de solvencia, las empresas licitadoras tendrán que acreditar un volumen anual de negocio mínimo de 157.373,72 euros, así como experiencia en al menos tres proyectos similares en los últimos tres años.

El contrato incluye el desarrollo, la implantación, la formación, la puesta en marcha, así como el apoyo, mantenimiento y evolución del sistema durante un periodo total de tres años. La licitación se ha tramitado por vía de urgencia para cumplir los plazos exigidos por los fondos europeos.

Esta nueva herramienta digital se enmarca dentro del proyecto ConecTarragona, financiado con Fondos Next Generation para la transformación digital y modernización de la entidad local como miembro de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) y en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En total, el consistorio recibirá 928.070 euros para alcanzar estos objetivos. La iniciativa incluye un total de 22 actuaciones, como la creación de un nuevo sistema integral de venta de entradas y quioscos de autoservicio entre otros.