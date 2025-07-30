Tarragona unificará la venta en línea de entradas en una sola web

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Ayer el Ayuntamiento de Tarragona sacó a licitación el contrato para el desarrollo de un nuevo sistema integral de ticketing. Se trata de una plataforma digital que funcionará como un punto de venta único en línea, que permitirá centralizar la reserva, compra y validación de entradas para actividades culturales y turísticas organizadas por las consejerías de Cultura y Patrimonio, así como por el Patronato Municipal de Turismo.

La convocatoria será financiada con Fons Next Generation para la transformación digital y modernización de la entidad local como miembro de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) y en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En total, el consistorio recibirá 928.070 euros para alcanzar estos objetivos.

El presupuesto total del contrato es de 215.380 euros, sumando la plurianualidad del 2025 hasta el 2028, y las empresas interesadas pueden presentar las ofertas hasta el 20 de agosto. La licitación se ha tramitado por vía de urgencia para cumplir los plazos exigidos por los fondos europeos, que fijan el 30 de junio de 2026 como fecha límite para justificar el gasto. Así, el atraso de la ejecución de las actuaciones podrían ser objeto de penalización o reintegro de estos recursos.

Esta nueva herramienta digital es una de las 22 actuaciones que contempla el proyecto ConecTarragona, una iniciativa que busca «avanzar hacia un modelo de gestión turística inteligente, basado en datos y en la mejora de la calidad de vida de los residentes y la experiencia de los visitantes».

Así, la nueva plataforma ofrecerá un servicio completo de compra de entradas, que incluirá la de los teatros, los recintos monumentales del Museo de Historia, las inscripciones a actividades y acontecimientos no numerados y el Concurs de Castells, al cual la empresa adjudicataria tendrá que brindar un apoyo específico.

Actualmente, cada uno de estos equipamientos culturales dispone de su propio sitio web. De esta manera, con el nuevo punto unificado se pretende ofrecer un servicio «más ágil», a la vez que «permitirá obtener datos de usuario y conocer mejor la demanda turística de la ciudad».

Quioscos de autoservicio

ConecTarragona también contempla actuaciones como la implantación de quioscos o cajeros automáticos de autoservicio en las oficinas de turismo y de atención al ciudadano, desde donde tanto turistas como residentes podrán obtener estas mismas entradas. Estos puntos de venta también tendrán que ser coordinados por la empresa adjudicataria. Además, se prevén otras novedades, como un planificador inteligente de rutas, folletos interactivos o un sistema de mesuraje de flujos entre otros.